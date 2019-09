Rosa Díez, en su vuelta al Congreso: "Echo en falta esta casa"

Mañana de puesta de largo en el Congreso de la plataforma España Suma, patrocinada por Pablo Casado; en el cartel del acto España: en defensa de lo común, un nombre por encima de todos: Rosa Díez, ex líder de UPyD y excandidata a la Secretaría general del PSOE.

Dejándose querer, cual futbolista de postín, porque, aunque es "una española sin partido", "socialdemócrata"... "echo mucho de menos esta casa", reconocía. No hay honor más grande que ser diputado y representar a todos los españoles, seas de donde seas:

▶ @rosadiezglez 👉 "Defender la unidad de España es defender la igualdad de todos los españoles. La diversidad es una riqueza de nuestro país, siempre que esté garantizada la unidad". #NosUneEspaña🇪🇸 pic.twitter.com/3TB986U8QF — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) September 12, 2019

Cuando pronunciaba esas palabras todavía resonaban en el aire las que dos horas antes le dedicaba el presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, crítico con esa España suma del PP que Ciudadanos y Vox se han tomado como una OPA hostil; y, por lo que parece, a partir de hoy enemigo acérrimo con la sola posibilidad de que Díez desembarque como número uno al Congreso por Vizcaya o Álava si hay repetición de elecciones el 10 de noviembre.

Alonso se declaró en la SER "sorprendido" de que la exdirigente socialista, que tanta cera dio al Gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2015 -él fue portavoz del grupo y la sufrió-, vuelva ahora nada menos que de la mano del PP. "Los conversos me parecen muy bien si no se pasan de entusiasmo".

Lo primero que ha dicho Díez tras cuatro años es: cómo estarán de mal las cosas en España para que tenga que participar en un acto de quienes fueron (?) adversarios

Así las cosas, a Díez no le ha quedado más remedio que comenzar explicando a la plana mayor de los populares presente por qué estaba allí, pero dando la vuelta al argumento de Alonso: "lo mal que deben estar las cosas" en España para que una mujer "sin partido" (lo ha repetido) confraternice con quienes fueron (?) sus adversarios. En primera fila escuchaba disciplinadamente el ex portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando... con el que se dijo de todo de escaño a escaño -igual que con Alonso-.

Quizá por eso, para que no se le revuelva el patio antes de tiempo, Casado ha estado diplomático en sus palabras: "esta casa también te echa de menos". Pero la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, la autora intelectual de esta presencia sin complejos de Rosa Díez en un acto del nuevo PP sin complejos, se ha dejado de circunloquios y ha tirado de su épica habitual: "No nos rendiremos, Rosa, en el empeño de que vuelvas a esta casa".

Junto a ellos, en la mesa presidencial el escrito y ex UPyD Álvaro Pombo, el presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández y la esa formación, Gorka Maneiro, o el ex senador y ex eurodiputado Alejo Vidal Quadras, de vuelta a este PP auténtico tan diferente de la era Rajoy.

"Mercancía averiada"

Díez, como Álvarez de Toledo, Fernández o Casado, han lamentado que la izquierda española haya comprado la "mercancía averiada" del nacionalismo en su empeño por destruir la nación española. Pero la ex líder de UPyD ha advertido que el gran "acontecimiento" por llegar es la victoria de los constitucionalistas "aunque parezca que vamos perdiendo".

"No puede ser de otra manera", ha dicho, porque lo que ocurrió en Cataluña en 2017 fue un "golpe" que debe ser juzgado y condenado por los tribunales para que se restablezca la convivencia. Y los partidos no nacionalistas empezar a ocupar el espacio -en la educación y el espacio público en general- que durante cuarenta años han dejado a los independentistas catalanes o vascos.

Casado insiste en su mensaje de unidad a ciudadanos y Vox: El PP es "amplio" y una "suma de sensibilidades" de toda la derecha española

El mensaje a Albert Rivera, a quien Álvarez de Toledo había advertido antes que no podrá sustituir al PP, corrió a cargo de Casado. Dijo que el principal partido de la oposición es "amplio", suma de "distintas sensibilidades", para dejar clara la intención de hacer del mismo la casa común del centro-derecha.

La Constitución, según Casado, "no es el problema. Los forcejeos extremistas que buscan erosionarla le rinden el mejor homenaje. Se abrillanta por contraste, pero no se defiende sola. La libertad tampoco. Y la convivencia nacional tampoco".

La democracia "es una planta delicada que necesita cultivo" y el PP "como instrumento al servicio de los españoles está dispuesto a a sumar en este proyecto a todos que así lo entienden. Invito a que se sume más gente", concluyó en su mensaje a Ciudadanos y Vox para que recapaciten.