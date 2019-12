Ronda de consultas del Rey, en directo: reunión con Pablo Iglesias para la investidura

El Rey Felipe VI finaliza este miércoles su ronda de consultas con los líderes de los partidos políticos, una ronda que previsiblemente terminará con el encargo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que se presente de nuevo a una sesión de investidura.

La segunda jornada empezará a las con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, a las 9.30 horas y finalizará a las 18.15 horas con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El PSOE ha cerrado un principio de acuerdo con Unidas Podemos pero ahora está pendiente de ERC que es, precisamente, uno de los partidos que se ha declinado, junto ala CUP y BNG, entrevistarse con el monarca.

16.15 Iglesias traslada al rey su total apoyo a la investidura de Sánchez

El rey ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien le traslada su total apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con su fuerza política.

Felipe VI ha iniciado con Iglesias la recta final de sus consultas con los representantes de los partidos para decidir si propone un candidato a la investidura.

Tras su reunión con el rey, Iglesias se trasladará al Congreso para comparecer ante los periodistas y ofrecer algunos detalles de su encuentro con Felipe VI a la espera de que esta misma tarde se desvele si el monarca propone a Sánchez como candidato a la investidura.

15.00 La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha insistido este miércoles, tras reunirse con el rey Felipe VI, en seguir adelante con su propuesta de "un gran acuerdo constitucionalista mediante la vía de los 221 escaños" que lograrían PSOE, PP y la formación naranja.Lee la información de Lupe Carrasco.

14.52 Arrimadas ha propuesto al jefe del Estado un acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos que facilite "un acuerdo moderado, constitucionalista y estable".

Me he reunido con el Jefe del Estado en Zarzuela. Ha sido un honor representar a 1’6 millones de españoles y transmitirle nuestra propuesta para España: un acuerdo moderado, constitucionalista y estable, apoyado por 221 escaños y que no dependa de populistas y nacionalistas 🇪🇸 pic.twitter.com/vFAd1LCq9k