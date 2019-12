Ronda de consultas del Rey, en directo: reunión con Abascal, Casado y Sánchez

El Rey Felipe VI finaliza este miércoles su ronda de consultas con los líderes de los partidos políticos, una ronda que previsiblemente terminará con el encargo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que se presente de nuevo a una sesión de investidura.

La segunda jornada empezará a las con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, a las 9.30 horas y finalizará a las 18.15 horas con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El PSOE ha cerrado un principio de acuerdo con Unidas Podemos pero ahora está pendiente de ERC que es, precisamente, uno de los partidos que se ha declinado, junto ala CUP y BNG, entrevistarse con el monarca.

18.05 Abascal traslada al Rey su rechazo a la investidura de Sánchez

Felipe VI ha recibido al líder de Vox para sondear su posición sobre la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el marco de su ronda de consultas con los partidos políticos. En línea con el guión previsto, Santiago Abascal ha transmitido al monarca su voto contrario "al gobierno del Frente Popular", según ha compartido en su perfil de Twitter.

En la ronda de consultas convocada por SM. El Rey, al que he transmitido nuestra lealtad a la Corona y al orden constitucional, nuestro compromiso con la unidad y permanencia de España, y en consecuencia, nuestro voto contrario al gobierno del Frente Popular. pic.twitter.com/EPmQ6n1yrk

17.50 Pablo Casado se reúne con Felipe VI

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya está reunido con el rey en Zarzuela. Este encuentro es el último antes de que llegue Pedro Sánchez. Tras su reunión con el líder socialista, Felipe VI trasladará a Batet su decisión sobre la investidura.

17.40 Iglesias se abre a una investidura en enero y afirma que PSOE y ERC “están trabajando bien”

“Somos prudentes pero optimistas. Hay todavía mucho que hacer, pero caminamos en la buena dirección”. Este es el mensaje que Pablo Iglesias ha repetido tras su encuentro con el Rey Felipe VI esta tarde. Para el líder de los morados la mejor opción es que haya una investidura “pronto”. Pero sobre la posibilidad de que ERC obligue a aplazar al próximo mes de enero el debate sobre la investidura, ha matizado: “Pienso que todas las posibilidades están abiertas. Lo importante es que las haya, y si es enero que sea enero”.Lee completa la noticia de Luca Costantini.

17.15 Abascal muestra al rey su total rechazo a investir a Sánchez

Santiago Abascal, ya está reunido con el rey en el Palacio de la Zarzuela.

En este encuentro, el líder de Vox reitera las posiciones que ha venido manteniendo desde los comicios del 10 de noviembre y que pasan por rechazar la investidura de Sánchez y alertar del peligro para los intereses de España de que presida un Gobierno en coalición con Unidas Podemos y facilitado por ERC.

Es la tercera vez que Abascal se reúne con Felipe VI, ya que participó en las otras dos rondas convocadas este año tras las elecciones generales de abril y en las que su partido obtuvo por vez primera representación en el Congreso.

17.00 Finaliza el encuentro entre Iglesias y Felipe VI

Pablo Iglesias y Felipe VI han finalizado su encuentro en la Zarzuela tras una hora de reunión. El líder de Unidas Podemos se traslada al Congreso de los Diputados, desde donde ofrecerá algunos detalles de su cita con el monarca.

El siguiente en reunirse con Felipe VI es el líder de Vox, Santiago Abascal. A continuación acudirán el presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

16.15 Iglesias traslada al rey su total apoyo a la investidura de Sánchez

El rey ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien le traslada su total apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con su fuerza política.

Felipe VI ha iniciado con Iglesias la recta final de sus consultas con los representantes de los partidos para decidir si propone un candidato a la investidura.

15.00 La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha insistido este miércoles, tras reunirse con el rey Felipe VI, en seguir adelante con su propuesta de "un gran acuerdo constitucionalista mediante la vía de los 221 escaños" que lograrían PSOE, PP y la formación naranja.Lee la información de Lupe Carrasco.

14.52 Arrimadas ha propuesto al jefe del Estado un acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos que facilite "un acuerdo moderado, constitucionalista y estable".

Me he reunido con el Jefe del Estado en Zarzuela. Ha sido un honor representar a 1’6 millones de españoles y transmitirle nuestra propuesta para España: un acuerdo moderado, constitucionalista y estable, apoyado por 221 escaños y que no dependa de populistas y nacionalistas 🇪🇸 pic.twitter.com/vFAd1LCq9k