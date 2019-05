Monasterio ve "prematuro hablar de gobierno" pero insiste en "hacer valer" los escaños de Vox

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho que "es prematurohablar de gobierno", en alusión a la posibilidad de entrar en el Ejecutivo autonómico, al tiempo que ha apostado por "hacer valer" sus 12 escaños en la Asamblea y ha manifestado que hay que "ver las posibilidades que hay".

"Hay que empezar por sentarnos en una mesa tal y como lo hicimos en Andalucía y que no haya cordones sanitarios y se retire toda esta política de estigmas y de insultos hacia nosotros que es lo que ha caracterizado esta campaña", ha afirmado Monasterio en una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press.

"Una vez que pasemos ese primer hito, comunicaremos a los demás partidos cuál es nuestra forma de hacer valer los 12 escaños que tenemos", ha agregado Monasterio, quien ha eludido aclarar si su voluntad es entrar en el Gobierno afirmando que su voluntad y la de Vox es "servir lo mejor posible a los madrileños".

Tras señalar que las personas que forman su candidatura "son muy útiles dentro de un gobierno", ha constatado que "eso hay que verlo con los partidos". "No podemos adelantarlo a los medios de comunicación porque sería una forma incorrecta de proceder", ha apostillado.

"Iniciando contactos"

La candidata de Vox ha puesto de manifiesto que están "iniciando contactos para poder sentar las bases de lo que va a ser una negociación muy importante que es la Comunidad de Madrid", al tiempo que ha desvelado que "ya hay contactos informales, como es lógico, porque no hay mucho tiempo".

"Entre esta semana y la siguiente se irán centrando los temas, pero lo que tenemos claro es que nosotros somos determinantes para la formación de este gobierno y que 12 escaños en Madrid se tienen que hacer valer y se tienen que respetar", ha aseverado.

Además, Monasterio ha advertido de que han sido "muy generosos en Andalucía" y que esa "generosidad" tiene que ser "valorada y considerada". "En este caso vamos a ser más exigentes", ha avisado.

A la pregunta de si teme que Ciudadanos pueda terminar pactanto con el PSOE a pesar del veto anunciado, ha respondido que nunca se sabe "muy bien si Cs mira a la izquierda o mira a la derecha", pero ha manifestado que le parece "bien la actitud de no tener cordones sanitarios", lo que considera "una actitud antidemocrática".

"Sentarse en una mesa a exponer cada uno sus puntos de negociación es una actitud fundamental y básica de nuestra democracia", ha defendido Monasterio, quien ha pedido "respeto al conjunto de los votantes".

"Una traición a sus votantes"

Además, ha considerado que si Cs pactase con el PSOE "sería una traición a sus votantes" y "dejaría perplejos a sus votantes, porque han insistido durante toda la campaña en que ellos con el PSOE no querían nada".

"Sacaban hasta fotos de Lenin, y pasar de hablar de Lenin y del socialismo a negociar con el socialismo a mí me parece una estafa a sus votantes", ha incidido, al tiempo que ha señalado que en Vox son "muy claros" con las ideas que defienden y que sus votantes "no pueden decir" que no sean "transparentes" y que no enseñen "todas las cartas".