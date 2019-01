De la Rocha aprovecha el malestar del PSOE por el 'dedazo' para intentar ganar a Pepu Hernández en Madrid

Hay partido. O eso cree Manuel de la Rocha, desde ya rival del exseleccionador de baloncesto y campeón mundial, Pepu Hernández, en las primarias del PSM el 9 de marzo para hacerse con la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Fuentes de su equipo señalan a Vozpópuli que este histórico de la corriente Izquierda Socialista no tendrá ningún problema para recabar los 250 avales necesarios -un 5% del total de militantes en la capital, alrededor de 5.000- y, por "respeto" a los afiliados, mantiene la presentación oficial de su precandidatura el 19 de febrero. Ese día se abre el plazo de recogida de avales.

De la Rocha quiere distanciarse así de "las formas" que está demostrando la Ejecutiva Federal, a la que afea haber organizado en el teatro La Latina este domingo 3 de febrero, dos semanas antes, la presentación por todo lo alto de Hernández con el presidente del Gobierno de maestro de ceremonias. Fuentes de su equipo señalan a Vozpópuli que eso vulnera la neutralidad que se presupone a todos los órganos del partido y que sí está demostrando el secretario general del PSM, José Manuel Franco.

En la noche del martes y poco después de conocerse el nombre de Hernández, Franco, que nunca ocultó su preferencia por la actual ministra de Industria, Reyes Maroto, enviaba una significativa comunicación a los órganos del PSM para garantizar su "neutralidad" en las primarias.

“Pepu me ha dicho que quiere presentarse a las primarias. La última palabra la tendrán los militantes", José Manuel Franco @psoe_m en @ElEnfoqueOM🔊 Escucha la entrevista completa 👉 https://t.co/wtdJ08pikWpic.twitter.com/tZuOy3fMUG — Onda Madrid (@ondamadrid) 29 de enero de 2019

El líder de la federación madrileña no ha expresado desaprobación por el fichaje del ex seleccionador de baloncesto, sí "frialdad", admiten diversas fuentes del PSM y de la Ejecutiva Federal, pero miembros de su ejecutiva como el secretario de Formación, Pancho Linde, dejaban claro este miércoles que no les han gustado nada las formas de Sánchez.

"La militancia del PSOE supimos encontrar en Pedro Sánchez a nuestro secretario general ,ahora Presidente. Parece que los militantes del PSOE de Madrid no somos tan maduros como para elegir a nuestro candidato a alcalde. Dedazo: ¿Primarias? Si, de 4 días y tras haberlas retrasado. ¿Todo para esto?", se pregunta este miembro de la dirección del PSM.

De hecho, en el equipo de Manuel de la Rocha se cree que la "precipitación" a la hora de presentar a Hernández se debe al temor de Ferraz a que, entre la "neutralidad" de Franco y su equipo, y el notorio malestar de buena parte de la militancia, Pepu Hernández y Sánchez, se lleven un chasco el 9 de marzo; algo "impensable" a día de hoy en la dirección federal pero, claro, tampoco era imaginable en su día que Sánchez ganara a la todopoderosa Susana Díaz las primarias por la Secretaría general... y las ganó.

La actual portavoz municipal del PSOE, Puri Causapié, se lo piensa y en los próximos días dirá si es la tercera en la competición por la candidatura a la Alcaldía de Madrid

El cálculo en el cuartel general del ex alcalde de Fuenlabrada es que un mínimo del 40% está hoy con él no tanto por apoyo a su persona como por rechazo a muchas cosas: al "desastre" en que ha devenido el PSM a la hora de escoger a su cartel electoral a la Alcaldía; al hecho de que varios ministros y hasta Alfredo Pérez Rubalcaba le hayan dicho no a Sánchez antes que Pepu Hernández; y, sobre todo, rechazo a que, si el ex seleccionador de baloncesto no logra sumar con Manuela Carmena, se vaya de la política municipal como antes hicieron otros -Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez- "y vuelta a empezar" la travesía del desierto.

Quizá por eso la actual portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Puri Causapié, no ha descartado del todo que vaya a plantear batalla en esas primarias del 9 de marzo. Lo dirá en los próximos días, añadiendo así más incertidumbre al proceso.

Con todo, el mayor golpe a la candidatura de Pepu Hernández lo dio ayer el PP. Su candidato a la Alcaldía de Madrid y posible rival del ex seleccionador de baloncesto, José Luis Martínez Almeida, rescató este miércoles un vídeo en el que se le ve en 2008 apostando claramente por Mariano Rajoy y el PP, en lugar de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE:

Buena elección la de @sanchezcastejon un candidato que para el último triple siempre se fiaría del @ppopular. Yo también. pic.twitter.com/DKmEKaZQMv — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 30 de enero de 2019

El vídeo corrió como la pólvora en la tarde noche de este miércoles entre los militantes del PSOE en general, y madrileño en particular, acrecentando la sensación de "humillación", en unos, y de "fiasco" entre quienes habían acogido con esperanza al exseleccionador, que siente buena parte del censo que tiene que ir a votar el 9 de marzo en las primarias.