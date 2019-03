La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho hoy que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, "está desafiando a las instituciones" y ha añadido que siente "vergüenza ajena" en sus comportamientos en asuntos como el de los lazos independentistas.

Margarita Robles ha realizado estas manifestaciones a los periodistas tras la entrega de los premios de la Guardia Civil al ser preguntada por la sustitución hoy de la pancarta de los "presos políticos" del balcón del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje pero que en lugar de un lazo amarillo tiene uno blanco con una franja roja.

Torra ha aplicado de esta manera la resolución de la Junta Electoral Central después de que el Síndic de Greugues, Rafael Ribó, le recomendara cumplir con la orden de ese organismo de que se retiraran los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat.

"A mí hay comportamientos que en un gobernante me parece inaceptables y si la Junta Electoral dicta una resolución y no se está de acuerdo se recurre pero si no se cumple", ha indicado Margarita Robles.

"No está gobernando"

Ha añadido que lo que debería hacer Torra es "gobernar para los catalanes" pero su Gobierno "no está gobernando" y está "desafiando a las instituciones", por lo que cree que "los ciudadanos de Cataluña no se merecen un gobernante" como él.

La titular de Defensa ha recordado que el asunto corresponde a la Junta Electoral, que es la que dicta la resolución y que tiene competencias para ver cómo se ejecuta.

Ha recordado que "lo que siempre ha dicho el Gobierno, y mantiene, es que estará siempre a cumplir lo que en este caso la Junta Electoral o cualquier autoridad judicial diga qué tiene que hacer pero la decisión le corresponde a la Junta Electoral".

"E insisto: una como demócrata siente una cierta vergüenza ajena cuando ve comportamientos como los de Torra", ha concluido.