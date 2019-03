El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que respeta lo decidido por el Comité de Garantías de Ciudadanos respecto al 'pucherazo' de las primarias en Castilla y León y ha asegurado que Francisco Igea es "un magnífico candidato, como lo podía ser Silvia Clemente", la primera vencedora, que ha sido apartada.

"Tengo claro que Ciudadanos es un partido democrático. Esto sucede en los partidos que tienen procesos democráticos. En el PP no puede suceder, porque está prohibido votar. A mí, como presidente nunca me habrás escuchado apostar por un candidato, porque en mi partido no decide el presidente, sino los militantes", ha dicho Rivera este lunes en una entrevista concedida a RTVE.

El líder de la formación naranja ha apuntado que "todavía" no sabe si Silvia Clemente irá en las listas para los comicios autonómicos del 26-M. "Todos merecen respeto", ha manifestado.

Ciudadanos ha corregido el resultado de sus primarias en Castilla y León y Francisco Igea ha sido proclamado ganador del proceso y candidato a la presidencia de la Junta por delante de la ex dirigente del PP Silvia Clemente.

La comisión de garantías del partido ha dado la victoria a Igea después de anular un total de 82 votos a favor de Clemente que no han podido adjudicarse a un emisor en los resultados finales. El hasta ahora diputado nacional por Valladolid presentó alegaciones ante la sospecha de un posible pucherazo.

Abiertos al talento

Sobre si se arrepiente de la incorporación de Silvia Clemente, Rivera ha dicho que no. "En Ciudadanos estamos abiertos al talento y en el PP y PSOE se está yendo. Desde el centro político hay gente que cree en nuestro proyecto; por eso Corbacho apoya nuestra candidatura y por eso Soraya Rodríguez ha roto el carnet", ha añadido.

Rivera también ha hablado de la posibilidad de que Rodríguez, exportavoz socialista en el Congreso, se incorpore a Ciudadanos. "No lo sabemos. Solo le digo que respeto a una persona que ha mostrado coherencia en su trayectoria. Más allá de diferencias, me merece todos los respetos", ha explicado.