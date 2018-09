Rivera pide que Montón explique el caso de su máster en el Congreso

El caso del máster que cursó en el curso 2010/2011 en la Universidad Rey Juan Carlos la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en el que según la información publicada por eldiario.eseste lunes estaba "plagado de irregularidades", no ha dejado indiferente a ningún partido de la oposición.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido a las preguntas de los periodistas en relación al máster de Carmen Montón en la Universidad Rey Juan Carlos y ha pedido la comparecencia urgente de Montón en el Congreso:"Parece que no es solo un caso Casado, sino un caso Montón. Estamos ante las corruptelas del bipartidismo en la Universidad". En la misma dirección apunta el portavoz de la formación naranja en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, quien ha asegurado que de ser ciertas estas informaciones, "se confirma que el caso Cifuentes o el caso Casado no es aislado".

En el Partido Popular, la formación que más de cerca le ha tocado vivir casos similares, su presidente, Pablo Casado, ha preferido no comentar el caso del máster de Montón. El líder de los 'populares' se ha limitado a decir que confía "en el Estado de derecho, cualquier acusación que se haga se tiene que demostrar si es cierta o no". A su vez ha recordado que no va ha hacer lo mismo que se ha hecho con él.

Sin embargo, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha sido más directo respecto a este caso. Ha exigido al PSOE que se aplique su propia "medicina" y que trate a Montón con la misma "dureza" con la que trató al líder del PP, Pablo Casado, por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

García Egea ha subrayado que el PSOE tiene que exigir ahora "lo que pedían a rivales políticos" y ha incidido en que "cuando un caso afecta al Gobierno se silencia y se pasa de puntillas y, en cambio, se magnifica cuando afecta a un rival político".

Podemos pide la dimisión "si no despeja las dudas"

Podemos ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad si no despeja todas las dudas sobre el trato de favor que habría recibido en la obtención de su máster y califica la información publicada de "rigurosa y muy detallada" . Así lo ha señalado Pablo Echenique, secretario de Organización de la formación morada en su cuenta de Twitter.