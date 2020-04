El coronavirus trastoca los planes de Rivera: primero el hijo y luego la publicación del libro

Nuevo retraso en la presentación del libro de Albert Rivera, 'Un ciudadanos libre' (Espasa), y en esta ocasión por culpa del coronavirus. El expresidente de Ciudadanos tenía previsto presentar el próximo 15 de abril su tercera obra y aprovechar una semana después el tirón comercial de la festividad de Sant Jordi en Cataluña, pero la pandemia ha pospuesto sine die su llegada a las librerías, según reconocen fuentes de su entorno a Vozpópuli.

Así las cosas, la prioridad de Rivera en estos momentos es afrontar con su pareja, la cantante Malú, el último tramo de embarazo antes de dar a luz a finales de mayo, curiosamente en las mismas fechas que baraja su sucesora al frente de la formación liberal, Inés Arrimadas, para tener a su primer hijo.

El libro de Rivera sobre su etapa al frente de Ciudadanos ha tenido dos fechas tentativas para su publicación. Primero se anunció a comienzos de febrero que sería el 31 de marzo, una vez que se celebraran las primarias internas del partido y la Asamblea General que entronizara a Arrimadas.

Pronto os contaré mi historia... la historia de un ciudadano libre. 😉📖 #31marzo#ciudadanolibrepic.twitter.com/jYt5AKoUmx — Albert Rivera (@Albert_Rivera) February 3, 2020

Lo primero sí que se llevó a cabo a principios de marzo, con la victoria inapelable de Arrimadas sobre Francisco Igea, pero el cónclave naranja se aplazó tras la propagación del virus y se celebrará finalmente por vía telemática el próximo 30 de mayo, incluso si el estado de alarma se ha levantado.

A mediados de febrero se produjo el primer aplazamiento antes de que la pandemia mostrase su peor cara en España. Rivera explicó entonces que su obra vería finalmente la luz el 15 de abril, una vez que se hubieran celebrado los comicios autonómicos en Galicia y el País Vasco, previstos para el 5-A.

Alejado de la vida política

El exlíder de Ciudadanos dejó la política tras el batacazo electoral de la formación naranja en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, en las que perdió 2,3 millones de votos y 47 escaños, quedando su partido con una decena de representantes en la Cámara baja.

"Ya asumí que iba a asumir las responsabilidades. Nunca me he tapado la cara, siempre he sido valiente. La primera decisión es que dimito como presidente de Ciudadanos, el centro político existe y creo que por responsabilidad debo dimitir de ese cargo", anunció entonces el líder de Cs en sus últimas palabras al frente de la formación naranja.

Alejado de la vida pública desde entonces, su nuevo libro generó expectación por conocer las explicaciones que pueda ofrecer en el mismo sobre el desplome de Ciudadanos. Será su tercer libro, tras 'Juntos podemos' (2014) y 'El cambio sensato: 100 preguntas 100 respuestas' (2015), ambos publicados por Espasa Libros, aunque todavía no hay fecha para su lanzamiento.

Entre tanto, en marzo se incorporó al despacho de abogados malagueño Martínez-Echevarría, fundado en 1983. Antes de dedicarse a la vida pública en 2006, Rivera trabajó en el sector privado para La Caixa. En su primera rueda de prensa tras el 10-N, dejó claro que descartaba volver a la política: "No pretendo ser un expresidente que tutela ni un jarrón chino", subrayó tras su paso al sector privado.

Con la crisis del coronavirus ha estado más activo en las redes sociales y ha mantenido una línea más dura que la moderación exhibida por Ciudadanos desde que se desató la pandemia. En su último tuit, por ejemplo, opina que el Gobierno debería aprobar "el estado de excepción", con aprobación previa de las Cortes Generales, si quiere mantener la "restricción" a las libertades.