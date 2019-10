Rivera, sobre Torra: "Yo no le hubiese cogido el teléfono, yo le hubiese cogido la matrícula"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este lunes que, ante las peticiones de diálogo del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, él no le hubiese "cogido el teléfono", sino "la matrícula". De esta manera ha criticado, en una entrevista en El Hormiguero, que Torra haya ido "en coche oficial a cortar carreteras en Cataluña".

Rivera también ha aprovechado para criticar al PSOE y sus posiciones respecto al nacionalismo catalán. El dirigente naranja ha manifetsado que "Miquel Iceta manda en el PSC y en el PSOE de toda España". Ha explicado que, cuando la gente del PSC toma posiciones en el PSOE, el PSOE "se desdibuja" y se aleja del constitucionalismo. "Me consta que hay mucha gente en el PSOE que no está de acuerdo con lo que dice Iceta", ha asegurado.

Sin embargo, ha defendido que, si los socialistas vuelven a ganar las elecciones el día 10 de noviembre, él apoyará un Gobierno de Sánchez, aunque se mantendría en la oposición. "Si Sánchez gana, le pido a él y a Casado que el día siguiente de las elecciones nos llamemos y pongamos una mesa de negociación", ha apuntado. "Por mi parte, seguro que no va a haber nuevas elecciones".

Liberales ibéricos

Rivera también ha comentado uno de sus últimos vídeos de precampaña, en el que aparece junto a otros miembros de Ciudadanos con una camiseta de "Liberales ibéricos", a modo de respuesta a Sánchez, que se refirió a él de este modo durante un mítin. "Pues yo me lo tomé a guasa y me hice una camiseta. Es que es muy fuerte, les puso a los chinos jamón diciendo que era ibérico. No ofende quien quiere, sino quien puede", ha dicho.