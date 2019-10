Rivera se desmarca de las palabras de Girauta sobre el PSC por no apoyar la moción a Torra

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se desmarcó hoy de las duras palabras que Juan Carlos Girauta dedicó anoche al PSC por no apoyar la moción de censura que la formación naranja presentó contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Girauta arremetió contra el PSC a través de su cuenta de Twitter, calificando al partido de "lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos". "El PSC ha decepcionado hoy a muchos. A mí ya no podía: lo abandoné hace 33 años sabiendo lo que era: un partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. Traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Pujol la cabeza del área metropolitana", puso por escrito el político de la formación naranja.

"Creo que fue un tuit y no, no comparto esas palabras", señaló hoy Rivera en una entrevista en Onda Cero. A renglón seguido, criticó a los socialistas catalanes por equivocarse "cuando llegan los grandes momentos", al no estar "al lado de los constitucionalistas cuando tienen que estar".

Asimismo, desveló que Cs hubiera apoyado una moción socialista contra Torra si se hubiese dado el caso. "Si Iceta y el PSC hubieran hecho lo mismo que nosotros, les hubiéramos apoyado", afirmó tajante. Asimismo, Rivera señaló que no pretende estar en un Gobierno con Pedro Sánchez, sino que su compromiso es "desbloquear a cambio de unas reformas que creo que son prioritarias".

Rivera niega cambios de criterio

Al hilo de ello, adelantó que el único Gobierno de coalición que ve posible es con el PP, tal y como se está produciendo en varias Comunidades Autónomas, y dejó claro que si los españoles le mandan a la oposición, también ahí será "útil" a España.

El líder de Cs negó, por último, haber cambiado de criterio sobre el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno: "Tenemos dos opciones: que España se bloqueé o que España avance", justificó cuando se le preguntó por su último giro en el que levantó el veto a Sánchez.