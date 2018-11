Cs y PSOE ven a Cospedal fuera del Congreso

Cs y PSOE tienen claro que María Dolores de Cospedal tiene que renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados. En estos términos se han expresado Albert Rivera y José Luis Ábalos. Aunque con matices diferentes, ya que mientras el líder de Cs ha explicado que ve "evidente" que Cospedal plantee dejar su escaño, el ministro de Fomento ha asegurado que debe dejar su asiento en la Cámara Baja por haber maniobrado para entorpecer la investigación de la Gürtel.

Ábalos lo tiene claro, ya que ha indicado que la exsecretaria general del PP debe dejar su acta de diputada después de conocerse, a través de unas conversaciones grabadas por el comisario jubilado y en prisión José Villarejo que intentó obstruir la investigación judicial abierta en torno a la trama Gürtel de corrupción en el PP.

A juicio del dirigente socialista, su salida de la dirección del partido sólo implica asumir una responsabilidad de tipo "interna" por los trabajos que le encargó en 2009 a Villarejo para que espiara a un compañero de partido como el por entonces senador y presidente del PP andaluz Javier Arenas.

"Me llama mucho la atención que investigara al presidente del partido en Andalucía. Más me llama la atención que encima quería hacerlo barato. Mucho compañerismo no parece haber", ha comentado Ábalos, advirtiendo de que si estás dispuesto a investigar "a los tuyos" qué cabe pensar que estarías dispuesto a hacer con tus adversarios.

La posición de Cospedal "no es defendible"

Y es que, el presidente de Cs, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que la renuncia de Cospedal a su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del PP se ha producido porque su posición "no es defendible". Rivera, en una rueda de prensa en el Congreso, ha aprovechado para recordar que su grupo pidió la comparecencia de Cospedal y su marido en la comisión que investiga la financiación irregular del PP y fueron criticados por ello. "Quizá había cosas que esconder", ha señalado.

En todo caso, cree que se trata de una cuestión interna del PP, aunque ha advertido de que a este partido le quedan aún más de 50 casos judiciales y saldrán aún muchas cosas.

María Dolores de Cospedal ha renunciado a su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional "ante los múltiples ataques" que dice haber recibido por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo y "para evitar" que "se hagan extensivos" a su partido.