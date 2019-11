El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, no fue tan contundente como la moción aprobada ayer por su partido en Madrid junto a PP y Vox, en la que se pide ilegalizar a "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación", al subrayar que lo que se tiene que hacer con estas formaciones independentistas que se aprovechan de la violencia es cortarles la financición pública.

Rivera defendió que en España se puede "ser independentista, liberal, conservador, socialista y hasta comunista", pero "no se puede ser violento y recibir dinero público". En este sentido, citó expresamente a las CUP y a su organización juvenil Arran.El líder de la formación naranja no respondió a la pregunta de si respaldaría esta iniciativa madrileña en el Congreso de los Diputados. En lo que sí insistió es en que "no se puede financiar con dinero público a aquellos que quieren destruir la democracia".

En este sentido, constató que los españoles están "hartos de financiar la violencia" que ejercen la CUP y sus juventudes de Arran, "convocando actos violentos que acaban con detenidos, con lanzamiento de piedras o de botellas".

Rivera hizo hincapié en que prefiere derrotar a los independentistas en las urnas y recordó que Ciudadanos lleva en su programa un corte electoral del 3 por ciento a nivel nacional para que España no tenga que depender del "chantaje" de las formaciones nacionalistas. "En España se puede ser un líder separatista pero no puedes cometer sedición ni malversación", concluyó.