Cs denuncia ante la Fiscalía delitos de odio contra sus militantes en el Orgullo

"Todos los españoles han visto las imágenes, las imágenes valen más que mil palabras, presentaremos la denuncia hoy mismo, con pruebas", ha afirmado Albert Rivera, en una comparecencia en la sala de prensa del Congreso.

El presidente de Ciudadanos ha anunciado así que denunciará presuntos delitos de odio, agresiones y amenazas contra sus militantes durante la polémica manifestación del Orgullo de Madrid del pasado fin de semana.

En esa línea, ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras reprocharle indefensión de Cs frente a "quienes atentan contra libertad".

🛑 Este fin de semana hemos visto escenas inaceptables de agresiones contra cargos y simpatizantes de Cs.⚠️ Todo ello después de que el ministro de Interior de Sánchez, en vez de protegernos, nos pusiera en la diana. Una actitud sectaria por la que debe dimitir #MarlaskaDimisiónpic.twitter.com/3FqKmj1QQ7 — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) July 8, 2019

"Al señor Marlaska siempre le defendería si lo agreden los batasunos, por su condición política o sexual. La diferencia es que ellos no nos defienden a nosotros. El partido socialista aún no ha condenado lo que ha pasado. Creemos en proyectos distintos, por eso, no gobernaremos con Pedro Sánchez. Su acuerdo en Navarra, pactando con los batasunos, es la ruptura con el Constitucionalismo", ha esgrimido Rivera.

Pactos con Vox

Preguntado sobre las negociaciones de gobierno en Madrid y Murcia, el líder naranja se ha limitado a decir que "está dispuesto a volver a explicar esos acuerdos" (entre Cs y el PP) a "quien no esté convencido", en alusión a Vox.

Preguntado sobre su negativa a sentarse a negociar cara a a cara con Santiago Abascal, Rivera ha incidido que "con Vox estuvimos cinco ahora reunidos para explicarles nuestro acuerdo con el PP. Si hacen falta otras cinco horas, nos volveremos a sentar para explicarles los acuerdos y convencerles de que lo mejor es desbloquear Madrid, pero tienen que ser reuniones de equipos de trabajo", ha zanjado.

"¿Cuántas dimisiones más hacen falta para que Cs considere que hay un problema?"

"¿Cuántas dimisiones más hacen falta para que el partido considere que hay un problema?", le preguntó entonces un periodista, sobre el runrún en su propio partido por su deriva 'derechista' del que ha informado este medio.

"Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, eso con lo que pasamos de 32 a 57 escaños en las últimas elecciones, y que ha sido lo votado por el partido, somos un partido democrático", se ha limitado a decir el líder naranja.