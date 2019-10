Albert Rivera ha celebrado este jueves un inédito acto de campaña, en el que han participado Albert Boadella y Fernando Savater, dos de los fundadores de Ciudadanos y UPyD. En él, no han faltado alusiones a la que ha sido la noticia del día, la exhumación de Franco.

"Lo de hoy parecía una película de Berlanga", ha señalado Albert Rivera a este respecto. "Tejero, cuatro nostálgicos y la ministra de Justicia. Parecía una exhumación de Estado", ha reprochado.

El líder de Cs ha criticado que con el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos, con un despliegue equivalente a "una serie de Netflix", el Gobierno de Pedro Sánchez ha recreado una "realidad paralela", el mismo día que salían los datos del paro.

"Helicóptero, 22 cámaras... y eso que iban a ser discretos", ha ironizado Rivera. "Han puesto wifi y han pinchado la señal..., sí, iba a ser todo muy discreto", ha añadido.

"No estoy tan de acuerdo en que esto sea un acto electoralista, porque no creo que haya tanta gente que vote por lo que ha pasado hoy", ha señalado también el líder de la formación naranja. "No creo que tanta gente cambie su voto. ¿Va a cambiar esta serie b de mala calidad las prioridades de la gente que quiere un trabajo y una pensión?".

Rivera ha relacionado, además, estos hechos con los sucesos de Cataluña. "No me gustan los dictadores muertos, ni vivos, ni los tiranos. No veo tanto coraje para cesar a Torra o para acabar con los comandos separatistas".

Por su parte, Albert Boadella ha calificado la exhumación como un "espectáculo grotesco, un auténtico esperpento", y Fernando Savater, sobre esta cuestión, ha dicho: "Franco está más cerca ahora que antes".