Rivera marca distancias con Casado y evita llamar a Sánchez "traidor"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha evitado este viernes pronunciarse sobre los calificativos y declaraciones recientes de Pablo Casado y ha preferido apelar a la unidad "de los españoles" contra la gestión de Pedro Sánchez en Cataluña.

"Hay que estar unidos ahora. Mi papel en este momento no es meter el dedo en el ojo y opinar sobre lo que uno diga; después, cuando haya elecciones, si es que las hay algún día, cada uno expondrá su programa y tendrá su manera de expresarse", ha explicado Rivera en una entrevista en Onda Cero, en la que también ha urgido a Sánchez a convocar un pleno monográfico sobre Cataluña en el Congreso.

El líder de Ciudadanos se ha pronunciado así para eludir comentarios sobre los adjetivos y expresiones que su homólogo en el PP, Pablo Casado, ha dedicado a Pedro Sánchez estos días, como "felón" o "traidor", en reacción a su iniciativa del relator en la negociación de partidos catalanes o al documento con 21 propuestas de Quim Torra.

Con todo, al jefe del Ejecutivo Rivera le ha tildado en la entrevista de "irresponsable" al que "todo le da igual, incluso su partido", con tal de permanecer en La Moncloa.

El aborto, un debate del pasado

El líder de Ciudadanos ha abogado por mirar al futuro: "No me interesan los debates del pasado, que si el franquismo o el aborto, porque son debates superados; hay que plantear debates de futuro y unir a los españoles", ha dicho.

Sobre el formato o desarrollo de la movilización que Cs, PP y Vox están promoviendo para el domingo que viene en Madrid, Rivera ha reconocido no tener "ni idea", ya que lo está tratando su equipo en el partido y no él personalmente. Lo más importante para el presidente de Ciudadanos es que vaya mucha gente y que no haya siglas de partidos.

Y tan importante es la afluencia ("cuantos más, mejor", ha puntualizado Rivera) como el objetivo de la movilización, que es "poner freno" a la "deriva irresponsable" del presidente del Gobierno con el "separatismo" catalán.

Ha asegurado que si antes había "un problema", el independentismo, ahora hay dos problemas, el independentismo y "un presidente que "acepta el marco mental de los separatistas".