Rivera arremete contra De la Torre por utilizar la muerte de su padre para "atacar" a Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, arremetió hoy con dureza contra el exdirigente naranja Francisco de la Torre, quien ayer renunció a su escaño de diputado, por decir esta mañana en La Ser que ni Rivera ni otros miembros de la dirección le dieron el pésame por la muerte de su padre a finales de julio.

El deceso del padre de De la Torre se produjo un día después de su carta que el hasta entonces responsable de Hacienda dentro de Cs envió a Rivera para comunicarle que dimitía de los cargos dentro del partido. La misiva era crítica con el presidente naranja por instalarse en la "negativa radical del No es No" a Pedro Sánchez.

"He visto muchas cosas en política pero hay determinadas líneas rojas que nunca había visto cómo se sobrepasaban. Hemos escuchado a De la Torre utilizar la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto político de Ciudadanos. Eso no lo he visto nunca", afirmó en Barcelona tras una reunión con el Grupo parlamentario de su partido en el Parlamento catalán.

"Es verdad que falleció su padre, al que no tuve el honor de conocerle, pero después de recibir una carta de dimisión, lo que hice fue enviarle un pésame por el fallecimiento de su padre. Además, como presidente del Grupo parlamentario, hablé con mis compañeros y enviamos una corona de flores al entierro de esa persona. Creo que no vale todo en política", subrayó.

Rectificación de De la Torre

El propio De la Torre tuvo que salir al paso para puntualizar sus palabras y reconocer que Rivera le envió un mensaje de pésame en ese momento.