"Vengo de la sociedad civil, tengo profesión y tendré trabajo fuera de la política". Con estas palabras respondió hoy Albert Rivera en una entrevista en Telemadrid recogida por Vozpópuli cuando se le preguntó si seguiría al frente de Ciudadanos tras el 10-N en el caso de que los resultados no fueran los deseados.

El líder de la formación naranja abundó en este asunto al subrayar que, a diferencia de otros candidatos electorales, él no viene "de las juventudes de un partido" sin haber trabajado fuera de la estructura orgánica. "Tengo vida fuera de la política. Además, la vida es mucho más que la política", sentenció.

Dicho eso, Rivera se presentó como un "entusiasta" ante la nueva campaña electoral que empieza. "He nacido en Cataluña frente al nacionalismo cuando nadie nos daba un escaño y entramos en el Parlament. Luego saltamos a nivel nacional y nos dijeron que no hay hueco para un partido de centro y luego nos dijeron que no podíamos ser un partido de gobierno, que era un partido bisagra pequeñín, y hoy gobernamos la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y 400 ciudades de España", dijo a modo de resumen de sus logros.

A renglón seguido, insistió en que su prioridad ahora es cómo convencer a los españoles de que vayan a votar y no se queden en casa, ante los vaticinios que auguran una fuerte abstención, incluso en documentos internos de su propio partido. "Confieso que lo último en lo que pienso es en el resultado electoral y en las consecuencias buenas y malas" del 10-N, añadió.

"En Andalucía, ni una sola encuesta decía que había cambio político y lo hubo gracias al ascenso de Ciudadanos. En las generales, ni una sola encuesta nos acercaba a los 50 escaños y sacamos 57. Soy un optimista por naturaleza", explicó Rivera, quien, a continuación, volvió a la idea de que tiene vida más allá de la política. "Yo nunca he tenido apego a mi sillón y vengo de trabajar fuera de la política. No necesito estar en política para vivir ni para comer", sentenció.

Elogios a Arrimadas

Una telespectadora le animó a ascender a Inés Arrimadas dentro de Ciudadanos, cuando en la actualidad ya es su mano derecha. "También soy un fan de Inés, por eso es la número dos (del partido) y la número 1 por Barcelona y hacemos tándem Barcelona-Madrid, un puente aéreo político", le respondió Rivera.

En su opinión, es un "lujo tener a gente como Inés" pues nunca le ha dado miedo incorporar talento dentro de Cs. "Yo sé que hay otros partidos que expulsan al talento y cuando alguien despunta, lo echan o lo tapan. Y yo, cuando alguien despunta, le digo 'ponte a mi lado que así somos mejores'", señaló.

No se quedaron ahí los elogios, ya que Rivera animó a los votantes a que la vean también a ella como incentivo para coger la papeleta de Cs el próximo 10-N. "Creo que lo inteligente es rodearse de gente buena y válida. Hay muchos partidos que les gustaría que su número dos o su tándem o su vicepresidenta fuera Arrimadas. Tengo la suerte de que está conmigo, que somos buenos compañeros. Es un incentivo para que Ciudadanos también gobierne, no sólo verme a mi en un Gobierno sino ver a Inés Arrimadas".

El líder de la formación naranja hizo hincapié en que va "a ir a por todas" en esta campaña y que Ciudadanos tiene que conseguir "un buen resultado" para conseguir influir en PP y PSOE para que haya reformas importantes, aunque terminó volviendo a la idea inicial. "Pero le repito, no me metí en política para vivir de la política", concluyó.