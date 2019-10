Cs obligó a sus cargos públicos y empleados a ir al acto de Rivera en Barcelona

La concentración de Ciudadanos el pasado domingo en Barcelona, bajo el lema '¡Basta ya! Justicia y convivencia', fue de obligada asistencia para los cargos públicos del partido, así como para los asesores y el personal de libre designación de la formación naranja, según un mensaje interno al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La manifestación en la plaza de Sant Jaume congregó a unas 1.700 personas, aunque buena parte vino de distintos puntos de España para arropar a Albert Rivera, Inés Arrimadas y Lorena Roldán en el mitin frente a la sede de la Generalitat que dirige Quim Torra.

Os dejo un resumen del día de hoy del acto que hemos celebrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Frente a los totalitarios y los violentos, nosotros seguimos trabajando por una Cataluña para todos y en paz. pic.twitter.com/XzoRtDxnJC — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) October 20, 2019

El mensaje que circuló en los días previos al acto no admite medias tintas sobre la obligación de estar en la Ciudad Condal: "ASISTENCIA A MANIFESTACIÓN EN BARCELONA EL DOMINGO 20 POR LA MAÑANA. Cargos públicos, libre designación y técnicos OBLIGATORIO". Por técnicos se debe entender a los asesores y empleados que están a sueldo del partido.

En el escrito se justifica la imposición de asistir a Barcelona para no dejar solos a los catalanes constitucionalistas tras la violencia desatada a raíz de la sentencia del procés. "No podemos dejar que nuestros compatriotas Catalanes se sientan solos ante una respuesta judicial que ayuda en una solución común a un problema acuciante para nuestra unidad. Apoyémosles yendo a Barcelona este domingo. No les dejemos solos", se subraya en el mensaje.

El desembarco de cargos públicos y candidatos de Cs a las próximas elecciones del 10-N en Barcelona fue muy numeroso. Hubo dirigentes como el secretario de Organización, Fran Hervías, que se subieron a un avión en Granada para estar en la concentración de Barcelona. Y muchos de los presentes en la plaza de Sant Jaume recorrieron media España para apoyar al partido naranja. Fue el caso del cabeza de lista por León, Justo Fernández, quien explicó en las redes sociales cómo había sido el acto:

Con la voz agotada pero siempre firme, nuestra compañera @InesArrimadas en la concentración #BastaYa por la justicia y la convivencia.«Después de todas las imágenes de estos días, esta Cataluña mayoritaria y pacífica también tiene que verse»👏👏👏 pic.twitter.com/DoiHs1PKGS — Justo Fernández (@Justofcs) October 20, 2019

Rivera cargó en el mitin contra la Generalitat y los "sinvergüenzas" radicales que, mientras han tirado adoquines a las cabezas de los policías, coreaban "las calles siempre serán nuestras". "Yo no quiero ser presidente para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper este país", señaló.

"No hay barricada, no hay adoquín, no hay mentira ni señalamiento ni amenaza que pueda frenar la ilusión de un proyecto como España", afirmó Rivera entre un mar de banderas del partido que se mezclaban con las enseñas españolas y catalanas. "No lo van a lograr nunca porque cuando lo intenten acabarán en la cárcel como han acabado", advirtió.