El Rey transmite a los partidos la necesidad de que haya un Gobierno estable

El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Ángel Mazón, aseguró hoy tras su reunión con Felipe VI que el Rey le ha transmitido la “conveniencia” de que haya un Gobierno “estable”, aunque no sacó ninguna conclusión de cuándo podría ser la investidura del “favorito que flota en el ambiente”, en referencia a Pedro Sánchez.

Ángel Mazón fue el primero de los representantes de los grupos parlamentarios en pasar por la Zarzuela para la ronda de consultas del jefe del Estado para sondear las posibilidades de una investidura de Sánchez. En declaraciones a los medios, subrayó que la formación que dirige Miguel Ángel Revilla quiere un Gobierno que “inspire confianza” para que al cabo de unos meses no se esté “de nuevo en una crisis”.

El diputado regionalista indicó que su partido está aún a la espera de una “oferta formal” del PSOE para dar su apoyo a Sánchez en una investidura, al tiempo que desgranó sus condiciones de inicio, tal y como se las transmitió al Rey.

“Le he dicho que somos constitucionalistas, no queremos a nadie que ponga en duda las Comunidades Autónomas, eliminarlas o reducirlas”, un aviso que afecta sobre todo a Vox pero también, en menor medida, al PP y Ciudadanos, ya que abogan por la recentralización de algunas competencias transferencias a las CC.AA.

Ángel Mazón también dejó claro que el PRC no aceptará ninguna concesión a los independentistas “que supere a la Constitución”. En ese caso, ya advirtió que su partido votaría en contra de Sánchez.

El representante cántabro adelantó la disponibilidad del PRC de “aportar a la gobernabilidad y estabilidad” de España, aunque para ello es “condición indispensable” el que se confirmen los compromisos del Gobierno central con Cantabria. “Queremos lo que tienen los demás”, hizo hincapié.

No estamos haciendo ningún chantaje, queremos lo mismo que los demás. No vamos a aceptar simples palabras y no nos van a engañar”