Colau y Aragonés se desmarcan de Torra: piden abandonar "actitudes violentas" para no "regalar un 155"

Una manifestación convocada frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona ha acabado esta noche con graves enfrentamientos entre grupos de manifestantes y Mossos d'Esquadra, que han realizado cargas y al menos 25 detenciones durante unos incidentes que han convertido el Eixample en el escenario de una batalla campal.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado de "inaceptables" los actos vandálicos ocasionados por grupos violentos de manifestantes en Barcelona y ha pedido a todas las instituciones que "hagan un llamamiento a la calma". Tan solo horas después de que desde el Govern, en concreto, en palabras del president Quim Torra, se alentase a las protestas.

Colau, que esta noche ha abandonado la cena de los Premios Planeta, que se ha celebrado en el MNAC, por los altercados provocados por grupos de manifestantes contrarios a la sentencia del 'procés' en el centro de la ciudad, ha censurado unos incidentes que "ponen en riesgo la seguridad de los vecinos".

"Merecen un rechazo unánime y es necesario que todas las instituciones hagan un llamamiento a la calma", ha escrito Colau en su perfil de Twitter.

Som ciutat de pau i diàleg. No volem presons injustes ni càrregues contra gent pacífica. Tampoc volem incendis com els d’aquesta nit a BCN: són inacceptables i posen en risc la seguretat de veïns. Mereixen un rebuig unànim i cal q totes les institucions facin una crida a la calma — Ada Colau (@AdaColau) October 15, 2019

La alcaldesa señala en el tuit que Barcelona es una "ciudad de paz y diálogo" y que no quiere "prisiones injustas ni cargas contra gente pacífica". "Tampoco incendios como los de esta noche en Barcelona", recalca.

El vicepresident pide "no regalar un 155"

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, hizo este martes un llamamiento a la calma a los ciudadanos que están protestando en las calles contra la sentencia del Tribunal Supremo y pidió alejarse de "todas las actitudes violentas" para no "regalar un 155" a quienes desean volver a tomar el control de las instituciones y competencias autonómicas.

Aragonés publicó un mensaje en sus redes sociales tras los incidentes registrados en las principales ciudades de Cataluña durante la noche, especialmente con graves disturbios ante la Delegación del Gobierno en Barcelona que han provocado la detención de varias personas.

"No les regalamos lo que buscan. No les regalamos un 155 encubierto. Debemos defender a nuestros ciudadanos ya nuestras instituciones. Alejémonos de todas las actitudes violentas y depuramos las acciones no justificadas", dijo Aragonés, perteneciente a Esquerra Republicana de Cataluña.