Casado y Abascal, reunidos mientras Vox negaba la investidura de López Miras en Murcia

La cúpula de Vox niega que la investidura de Fernando López Miras como presidente de Murcia se frustrase este jueves por incomunicación entre las partes, y de hecho aseguran que los presidentes del PP y de Vox, Pablo Casado y SantiagoAbascal, estaban reunidos esa misma tarde en Madrid, según recoge Europa Press. Además, Inés Arrimadas, desveló que José Manuel Villegas y José María Espejo-Saavedra fueron los dirigentes de Cs que negociaron con Vox.

El portavoz del partido en el Congreso y responsable de las negociaciones de pactos, Iván Espinosa de los Monteros, se habría entrevistado con el secretario general de Ciudadanos, Villegas, también por la tarde. Este le habría confirmado que no pensaban firmar nada con el partido de Abascal. Según el relato de Vox, el Consejo Ejecutivo del partido afrontaba la segunda votación de investidura de López Miras con la misma exigencia: no iba a dar su voto al candidato del PP si antes no había un acuerdo claro asumido expresamente por los tres partidos.

Al mediodía del jueves en Murcia se había llegado a un acuerdo con los logos de los tres partidos (PP, Vox y Ciudadanos Murcia), pero al mismo tiempo desde Madrid tanto el exportavoz Juan Carlos Girauta como el 'número dos' del partido naranja, Villegas, limitaban la reunión de cinco horas a "un café", e insistían en que no tenían firmado ningún "acuerdo programático con Vox".

Los representantes autonómicos de Vox fueron alertados desde Madrid y este fue el motivo por el que Gestosa, portavoz y negociador de Vox en la Asamblea murciana decidió levantarse de la mesa. Él mismo reconoció ante los medios que le habían llamado.

Fuentes de Vox aseguran a Europa Press que, a primera hora de la tarde, Espinosa de los Monteros, jefe de los negociadores de Vox, se reunió por la tarde en el Congreso con Villegas para preguntar por qué se negaban a un acuerdo entre los tres y el 'número dos' de Ciudadanos les confirmó que, de momento, no piensan suscribir un pacto con los de Abascal.

Reunión Cs-Vox minutos antes de la votación

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, desveló que José Manuel Villegas y José María Espejo-Saavedra fueron los dirigentes naranjas que negociaron con Vox hasta minutos antes de la votación en Murcia.

Eso sí, negó que hubiera un acuerdo a tres en Murcia para su firma. “Se habló con Vox para mantener en privado lo que mantenemos en público. Son buenos acuerdos, negociados durante semanas, y pedimos a Vox que no saboteen este acuerdo en Murcia. A los únicos que beneficia Vox con esta actitud es a Podemos y al sanchismo”, indicó en rueda de prensa.

Los interlocutores de Villegas y Espejo-Saavedra fueron miembros del comité de negociación de Vox, aunque Arrimadas evitó decir quiénes fueron. Asimismo, se estuvo hablando con ellos “hasta el último momento y durante horas”, aunque Cs fue inflexible en su decisión de negociar únicamente con el PP, que es su “socio preferente”.

“Estuvimos intentando hasta el último momento y durante horas para que Vox rectificara y que no saboteara una investidura, un acuerdo de gobierno bueno para los murcianos”, resumió la número dos de Cs, quien opinó que Vox “decepcionó a muchos de sus votantes” al unir sus votos contrarios con los del PSOE y Podemos.

“Nuestra parte con la ciudadanía la tenemos cumplida. Que Vox explique si nos va a llevar a elecciones, si le va a dar el Gobierno a PSOE y Podemos, o si rectifica y va a permitir un Gobierno de centro, liberal entre Ciudadanos y PP”, emplazó a la formación de Abascal.

Otras opciones en Madrid y Murcia

Además, dejó muy claro que tanto en Murcia como en Madrid con hay otras opciones sobre la mesa. “O vamos a segundas elecciones o se deja de sabotajes y permite gobernar a PP y Vox. La pelota está en el tejado de Vox y espero que rectifiquen”, concluyó.