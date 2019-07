La de este jueves es una fecha que decidirá el futuro del país. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se enfrenta a su segunda oportunidad para recibir el apoyo del Congreso de los Diputados y formar Ejecutivo. Si el socialista no recaba los apoyos necesarios, se abre un futuro incierto para los próximos meses.

Si finalmente Unidas Podemos y PSOE no llegan a un acuerdo y PP y Ciudadanos no se abstienen, se abrirá un plazo de dos meses para proponer a un candidato a la Presidencia. Si finalmente este tampoco es investido en septiembre, se deberán convocar nuevas elecciones.

Esta situación solo se ha dado en dos ocasiones recientes, en las que España estuvo con un Gobierno en funciones 316 días, el periodo más largo con este tipo de Ejecutivo de la historia de la democracia del país.

Ocurrió tras las elecciones generales de 2015 y al no poderse formar gobierno liderado por Mariano Rajoy se propuso a Sánchez, que tampoco logró hacerse con el apoyo de la Cámara baja. Así, se celebraron nuevos comicios.

Pero, ¿cuántas veces y cuándo se han celebrado sesiones de investidura en este país y qué ha ocurrido en ellas?

Suárez y Calvo-Sotelo, candidatos de UCD

Las primeras elecciones democráticas tras la muerte del dictador Francisco Franco (1975) se celebraron en el año 1979. En ellas Adolfo Suárez, entonces líder de Unión de Centro Democrático (UCD) ganó con 168 diputados y 6,26 millones de sufragios.

En la primera votación de la sesión de investidura, celebrada el 30 de marzo del 79, Suárez logró 183 respaldos, 149 votos en contra y 18 abstenciones, sin necesidad de que tuviese lugar una nueva votación.

Un año después, en 1980, Felipe González (PSOE) registró una moción de censura contra Suárez, pero esta no salió victoriosa con 166 votos en contra.

Tres años después y tras la dimisión de Suárez en el 81, Leopoldo Calvo-Sotelo se presentó como candidato para ser investido. En primera votación no salió elegido con 169 votos a favor y 158 en contra.

La segunda votación protagonizó uno de los momentos más significativos de la historia de España. El 23 de febrero tuvo lugar el fallido Golpe de Estado de la mano de Antonio Tejero. Esta sesión, evidentemente, se aplazó y, dos días después, Sotelo recibió el apoyo del Hemiciclo con 186 sufragios.

Felipe González (PSOE)

El socialista Felipe González se ha presentado para ser investido hasta en cuatro ocasiones. En todas ellas ha salio elegido en primera votación. En el año 1982, logró 207 votos a favor, el mayor apoyo de la historia reciente, contra los 116 que votaron en contra y los 27 que se abstuvieron.

En el año 1986 González repetía frente a la Cámara baja. En aquel momento logró mayoría absoluta en las elecciones, por lo que los 184 votos de los diputados socialistas fueron suficientes. 141 votaron en contra y hubo 25 abstenciones.

En el 87, Antonio Hernández Mancha (AP) planteó una moción de censura que fue rechazada, contando con tan solo 67 votos a favor.

Dos años después, el socialista logró ser investido con 167 apoyos, ya que faltaron a la sesión 18 diputados por una impugnación de resultados electorales.

El último examen ante los diputados lo protagonizó en 1993, ocasión en la que se hizo con 181 apoyos. Mientras, 165 personas votaron en contra y cuatro se abstuvieron.

José María Aznar (PP)

El PP de Aznar ganó los comicios del año 1996 y del 2000. En ambos casos se hizo con la confianza de la Cámara. En el 96, 181 personas votaron a favor, 166 en contra y tres abstenciones.

Cuatro años después, Anzar logró 202 votos a favor y 148 en contra.

José Luis Rodírguez Zapatero (PSOE)

José Luis rodríguez Zapatero ganó los comicios con el PSOE en 2004 y en 2008. En la primera ocasión, el socialista no se encontró obstáculos para presidir el Gobierno, con 183 votos a favor, 148 en contra y 19 abstenciones.

En el año 2008, Zapatero tuvo que optar a la segunda oportunidad. En la primera votación se hizo con 168 votos a favor. En la segunda, con 169.

De una investidura fallida a una moción de censura

En 2011, Mariano Rajoy cogía el testigo de Zapatero para gobernar el país. Ganó las elecciones generales y recibió el apoyo del Congreso de los Diputados con 187 votos a favor, 158 en contra y cinco abstenciones.

No obstante, en 2016 no corrió la misma suerte. Rajoy no fue investido presidente tras obtener en ambas votaciones 170 votos a favor y 180 en contra. Ninguna abstención.

De esta manera, el Rey Felipe VI volvió a realizar una ronda de contactos, en la que se eligió a Sánchez para ser investido. Tampoco lo fue, con 130 votos a favor en la primera votación y 131 en la segunda. Con el apoyo de Ciudadanos y el rechazo de Podemos.

Hasta 2017 no se volvió a registrar una moción de censura. En este año fue Iglesias el que planteó cesar a Rajoy de su cargo de presidente, pero no salió adelante con únicamente 82 apoyos.

Así, el país estuvo inmerso en una situación de inestabilidad durante más de 300 días. Esta finalizó el 1 de junio de 2018. Sánchez registró una moción de censura contra Rajoy y salió adelante con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención.

Ahora, habrá que esperar a los resultados de la segunda votación a Pedro Sánchez para conocer si será investido presidente en segunda votación o, por contra, habrá un plazo de dos meses para saber qué ocurre.