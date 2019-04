Narciso Michavila (GAD3) y Belén Barreiro (40dB), dos de los sociólogos más reputados del panorama actual, analizaron esta lunes en Nueva Economía Fórum los resultados electorales de las generales del 28-A y vaticinaron que la opción de un pacto entre PSOE y Ciudadanos es la más factible, aunque conlleve una serie de dilemas para ambos partidos que tendrán que resolver.

“Los políticos van a tener que aprender a pactar más que nunca. Curiosamente, el pacto que veíamos más probable, un PSOE con Ciudadanos, parecía más improbable en campaña y por lo tanto íbamos a un escenario de ingobernabilidad. Sin embargo, ahora parece el más fácil”, aseguró Michavila.

La otra opción de estabilidad parlamentaria pasa por la “abstención nacionalista” desde las filas de ERC y el apoyo de Podemos. “En cualquier caso, lo dijimos en la campaña, el que tenía más opciones de gobernar era el PSOE”, aseveró el presidente de GAD3.

Barreiro, por su parte, advirtió de que una de las claves serán los "dilemas electorales". Podemos no tiene ninguno porque la “totalidad” de su electorado quiere un pacto con el PSOE. La disyuntiva la tiene, a su juicio, Ciudadanos, cuyo electorado está “partido” entre una mitad que quería una coalición con el PSOE y otra mitad que se decantaba por la coalición con PP y Vox.

“Ciudadanos tiene un dilema enorme, que es el tener dos electorados en uno. Si se hace un análisis preciso, los que quieren un pacto con el PSOE poco tienen que ver con los que quieren un pacto con PP y Vox. Tendrá que elegir y en el camino va a perder. En campaña se puede quedar uno con ambigüedad, pero cuando toca hacer pues tendrá que elegir”, subrayó sobre la situación en la queda la formación que dirige Albert Rivera.

La directora de 40dB subrayó que un 17% del electorado que tenía Ciudadanos se ha ido ahora con Vox, con lo cual el partido naranja se encuentra en una encrucijada. En el PSOE tampoco lo tienen fácil porque la mayoría se inclina por un pacto con Podemos y nacionalistas, pero hay un “tercio” de su electorado que preferiría un pacto con Ciudadanos.

La derecha desaparece en feudos nacionalistas

Barreiro destacó de inicio que el dato de participación –del 75,8%- haya sido “bastante uniforme” en todo el territorio, con “especial intensidad” en el País Vasco y Cataluña, donde la derecha ha sufrido un fuerte retroceso por culpa de ello. Para la directora de 40dB es “muy mala noticia” que las fuerzas conservadoras no estén en Euskadi y tengan muy poco peso en Cataluña, donde sólo han cosechado siete de los 48 escaños en liza.

Sobre los 24 diputados de Vox, Michavila subrayó que no ha existido voto oculto y criticó que desde la formación de Santiago Abascal se les presionase con que los datos quedaban muy lejos de los 70 que vaticinaba la dirección del partido ‘verde’. “Profesionales de la información estaban confundiendo polideportivos y número de tuits con el voto final. Y no paraban de decirnos que no estábamos viendo esta revolución (de Vox)”, advirtió.

En su opinión, pensar que la sociedad es “lo que está en Twitter o lo que está simplemente en un acto en un polideportivo, es volver de nuevo al siglo XIX”. A ello se une que la mayoría social está “en la moderación” por lo que los votantes de la derecha han tenido “un problema muy grande con la indecisión”.

El presidente de GAD3 recordó que en las elecciones vascas en las que el popular Jaime Mayor Oreja tuvo opciones de salir como primer lehendakari constitucionalista , al final pasó lo mismo: los nacionalistas se movilizaron “frente al otro nacionalismo” que encarnaba el PP vasco.

La clave del PSOE: gobernar los últimos 10 meses

Barreiro destacó igualmente la “transversalidad nítida” que ha cosechado el PSOE, al lograr movilizar a un electorado “en todas las direcciones”, desde el millón de votantes de Podemos en 2015 que se sentían “traicionados” por los recortes de Zapatero y que ahora han vuelto a la casa socialista hasta las clases “acomodadas” que han vuelto a confiar en Pedro Sánchez. La clave, a su juicio, fueron los últimos 10 meses en los que ha estado en el poder. “Sánchez ha tenido la oportunidad de hacer en estos meses y se ha reconciliado con los votantes”, resumió.

Ambos sociólogos dejaron para el final su opinión sobre el CIS y su director, José Félix Tezanos, quien paradójicamente fue el que más se acercó al resultado final de las elecciones de ayer domingo.

Michavila recordó que la última encuesta fue la primera en la que desde el CIS se volvió al sistema tradicional de la ‘cocina’ sin dejarse llevar por el voto útil. “Después de meses queriendo engañarnos, por fin nos dio la razón”, subrayó el presidente de GAD3 antes de puntualizar que si Tezanos hubiera seguido con su peculiar sistema, le hubiera dado al PSOE el 36% de los votos en la encuesta previa a la campaña electoral.

“Lo único que espero es que quien presida el CIS nos respete a todos los profesionales, como nos respetamos entre nosotros. Que respete a los profesionales de esa casa y que no nos intente colocar lo que no ha sido”, zanjó Michavila.

Barreiro, quien fuese directora del CIS en el último Ejecutivo de Zapatero y que fue cesada por no seguir las directrices de sus superiores, hizo hincapié en que el CIS es una institución “imprescindible” a los que se dedican a las ciencias sociales. "El CIS no es de Tezanos, el CIS es el CIS: hace una labor formidable, nos ha dejado una encuesta de 22.000 casos que nos permiten hacer análisis muy exhaustivos, por ejemplo, de los votantes de Vox. Esa es la labor que hay que proteger”, manifestó.

La directora de 40dB insistió en que hay que pasar página y preservar el buen nombre de este centro público. “No quiero que por culpa de este mal año, de tensiones, a nadie se le pueda poner en duda que el CIS es una institución de la que todos aprendemos muchísimos”, concluyó.