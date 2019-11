"La extrema derecha gana", "España se enfrenta a un punto muerto ya que la extrema derecha dobla escaños" o "Vox resucita el fantasma de Franco mientras cabalga la ola nacionalista". Estos son solo algunos de los titulares de la prensa internacional, que se ha hecho eco desde la pasada noche de los resultados electorales de este 10-N.

Los comicios de este domingo 10 de noviembre han dado un vuelco al escenario político en España. La victoria ha vuelto a ser para el PSOE de Pedro Sánchez, aunque lejos de lograr su objetivo de consolidarse y crecer, ha perdido tres escaños respecto a abril. El giro ha llegado en la tercera fuerza, Vox ha pasado de 24 diputados a un total de 52.

Por otro lado, el PP continúa segundo, ganando 22 diputados desde el 28-A y situándose con un total de 88 tras el batacazo de abril. Tras este, Unidas Podemos ha caído siete hasta los 35 y ERC se ha quedado con la quinta plaza con 13.

El descalabro ha sido el de los naranjas.Ciudadanos ha caído estrepitosamente de los 57 escaños que logró en abril a los 10 con los que se ha quedado este domingo. Así, los de Albert Rivera han quedado por debajo de otras formaciones como la de Pablo Iglesias o los republicanos de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián (ERC).

Surgimiento histórico de la extrema derecha", "un shock emocional para la izquierda" o "la derecha logra crecer reflejando la ira de los votantes sobre el separatismo catalán", se lee en algunos de los medios

Tras estos resultados electorales, casi todos los medios extranjeros coinciden en dos ideas: la primera, que la situación de bloqueo se mantiene; la segunda, que la extrema derecha gana con estos comicios. ¿Qué dice la prensa internacional?

Qué dice la prensa británica sobre las elecciones

El periódico The Guardian da un lugar muy relevante a los resultados electorales desde primera hora de este lunes. En el bloque de apertura, el rotativo británico titula su artículo "el punto muerto continúa mientras la ultra derecha sale muy beneficiada".

En el medio inglés ha sido especialmente duro con la formación de Albert Rivera. En el interior de su artículo, se lee "el PSOE ganó pero una vez más no logró una mayoría en una votación en la que el partido de extrema derecha Vox saltó al tercer lugar y el partido Ciudadano de centroderecha sufrió un colapso humillante".

En el caso del The Times,se lee un gran "España se enfrenta a un punto muerto ya que la extrema derecha dobla escaños", en la sección World (Mundo) de su portada.

Justo debajo, un segundo artículo, esta vez un análisis, señala que "Vox resucita el fantasma de Franco mientras cabalga ola nacionalista". En esta ocasión, coincide con los titulares que se leían en la prensa internacional tras los resultados de las elecciones andaluzas, donde Vox irrumpió con fuerza por primera vez.

Por su parte, el económico Financial Times es el que mayor relevancia da a los resultados de la votación en España. Abre su edición de este lunes con un "la extrema derecha gana mientras los socialistas encabezan unas elecciones no concluyentes".

El medio británico se muestra crítico con Sánchez asegurando que el socialista ha ido "perdiendo la oportunidad de crear una coalición reformista". Además, habla en su portada de que "España reza por una solución al estancamiento político" y afirma que "la apuesta electoral deja a Sánchez atrapado en un laberinto".

La prensa francesa sobre el 10-N

El medio francés Le Monde, también incluye la votación en su bloque de apertura. En el artículo, que ha escalado posiciones desde primera hora de la mañana y ahora es la segunda noticia más relevante del día, se lee "la extrema derecha Vox se convierte en la tercera fuerza en España".

Al texto le acompaña una foto de Santiago Abascal con los brazos en alto durante la celebración de los resultados. Además, reiteran que "la fragmentación del Parlamento y la ausencia de una mayoría de izquierdas, resultará difícil formar un gobierno".

Por otro lado, Le Figaro escribe en su editorial titulado "parálisis española" que Sánchez afirmó que fue "un triunfo de la democracia cuando los restos del general Franco fueron exhumados (...) De hecho, España atraviesa su crisis política más grave desde la muerte de Franco en 1975 y la restauración de la democracia".

En esta línea, el medio galo habla en otro artículo sobre la extrema derecha. "Del ultraconservadurismo al populismo: cómo Vox ha seducido al electorado".

Finalmente, Libération también ha dado un lugar muy relevante a la información sobre este 10-N. "En España, los socialistas a la cabeza, la extrema derecha con fuerza", afirman en su segunda noticia más importante.

Es otro de los críticos con el resultado de Ciudadanos. En su artículo se tilda de "hecatombe" y "derrumbe" y se habla de un "terremoto en la derecha". Asimismo, se puede leer: "El surgimiento histórico de la extrema derecha, en un país donde había sido confidencial desde el final del régimen de Franco".

La prensa italiana

En el caso de la prensa italiana, el diario Le Corriere della Sera hace un exhaustivo análisis de lo ocurrido la pasada jornada. "Sánchez pierde y Vox dobla", se lee en su portada. Además, habla de las propuestas de la formación de Abascal asegurando que "feminismo no, tauromaquia sí". "El boom de Santiago Abascal, que reúne más del doble de asientos, representa un shock emocional para la izquierda española", dicen.

Además, muestran tres despieces: uno con Iglesias, otro con Casado y el último con Rivera.

Asimismo, La Repubblica asegura que "los socialistas se quedan sin mayoría y Vox vuela hasta ser tercera fuerza". Por otro lado, se puede leer que Sánchez ha perdido la apuesta y "ha exhumado a los franquistas".

Así ve la prensa alemana los resultados de las elecciones

El alemán Frankfurter Allgemeine posicionaba a primera hora de la mañana un artículo de opinión en el primer bloque de la portada. Además, publican un análisis con el título "una victoria aburrida", en el que se lee que "el gran perdedor de las elecciones del domingo es Ciudadanos" porque se ha "estrellado".

La prensa internacional sobre las elecciones generales

Al otro lado del Atlántico, los medios también se han hecho eco de los comicios, aunque no reciben tanta relevancia como en el caso del continente europeo. En el caso del The New York Times, se afirma que "la extrema derecha gana las elecciones". Asimismo, recalcan la idea del bloqueo afirmando que "el estancamiento no parece haber llegado a su fin".

Finalmente, The Wall Street Journal asegura que "los socialistas ganan las elecciones nacionales del domingo, pero no alcanzan la mayoría en el Parlamento". "Mientras, los partidos de derecha logran crecer reflejando la ira de muchos votantes sobre el separatismo catalán", añade el artículo.