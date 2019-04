La noche electoral de este domingo 28 de abril ha dado la victoria a los socialistas de Pedro Sánchez de forma holgada. Aún así, el PSOE tendrá que elegir entre ir de la mano de Pablo Iglesias y los secesionistas de ERC o, por contra, tratar de formar gobierno con Albert Rivera. Además, estos comicios han provocado otro hecho destacado, la formación de extrema derecha Vox ha irrumpido en el Congreso con 24 diputados. De todo esto, se ha hecho eco la prensa internacional.

Aunque los de Santiago Abascal se esfuerzan por intentar que los medios no les cataloguen como la extrema derecha, los esfuerzos parecen hacerse en vano. No solo en territorio nacional, los periódicos internacionales señalan, en la mayoría de sus titulares, que "la extrema derecha" ha regresado a España después de 40 años.

Medios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania abren con el resultado electoral. No obstante, todo remarcan en sus titulares: "Los socialistas ganan, pero la extrema derecha entra en el Parlamento", "los socialistas ganan en medio de la irrupción de la extrema derecha", "la extrema derecha de España gana escaños por primera vez desde Franco"... y así una ristra de calificativos.

En Estados Unidos

En EEUU, The Washington Post ha señalado que Sánchez ha ganado los comicios, algo que determinará "el futuro de la legislatura en un momento de amarga polarización política". Hablan de que la coalición más probable es con la "extrema izquierda" de Podemos.

Asimismo, el medio estadounidense indica el resultado de Vox para asegurar que es "el primer partido de extrema derecha en ingresar al Parlamento español desde la Transición". Sin embargo, remarca que "se esperaba que ganara casi el doble de diputados".

En relación al descalabro de Pablo Casado, el Whasington Post ha afirmado que "a ningún partido le fue tan mal como al PP, una gran derrota para una institución venerable que ha gobernado España de forma intermitente desde la Transición".

En Reino Unido

Desde Reino Unido, inmerso en el acuerdo para la salida de la Unión Europea, los medios han dado mayor relevancia a las noticias relacionadas con las elecciones generales españolas. The Guardian titula "los socialistas ganan más escaños con el resurgimiento de la extrema derecha".

Según el medio británico, los socialistas han obtenido la mayoría de los votos, pero sin alcanzar la mayoría. "Una competencia marcada por el avance del partido Vox de extrema derecha y una actuación desastrosa del tradicional partido conservador del país", dicen en alusión a los populares.

"La victoria del PSOE fue descrita como "efímera" por Vox, cuyos parlamentarios de extrema derecha se dirigen al Congreso", narra en su artículo el periodista Sam Jones. Además de esto, el medio destaca el aumento de la participación.

Con The Guardian ha coincidido el también inglés The Times, que también ha querido destacar que desde hace 40 años, un partido de extrema derecha no tenía representación en un parlamento español. De hecho, ha sido más directo en este sentido, dando el total protagonismo en su titular a Abascal. "La extrema derecha de España gana escaños por primera vez desde Franco", indican.

No solo catalogan a Vox de extrema derecha. Según el Times, Sánchez ha ganado de forma holgada "asegurando 123 escaños". Con esto, afirman, "puede construir una coalición por primera vez con la extrema izquierda", en relación a Unidas Podemos.

Por su parte, el económico Financial Times es uno de los que mayor protagonismo ha dado al hecho. El periódico ha abierto su edición digital con los resultados de las elecciones generales en este país.

Según este diario, "los socialistas ganan las elecciones de España mientras la extrema derecha se abre camino". Además, dicen, Sánchez "busca formar gobierno sin apoyo de secesionistas catalanes".

Asimismo, la BBC da un lugar muy importante a esta noticia en su portada. En la parte superior de la misma, abriendo la web, señala que "los socialistas españoles ganan en medio de un avance de extrema derecha".

La BBC igue la misma tendencia que el resto de medios. "Por primera vez desde que acabó el gobierno militar en la década de 1970, un partido de extrema derecha está listo para ingresar al Parlamento", se lee en su noticia. En relación a Vox, señala que se trata de un partido que "se opone al multiculturalismo, a la migración sin restricciones, y a lo que llaman 'feminismo radical'".

También hablan de que el peor resultado lo obtuvo el PP y que los datos de participación fueron muy destacados.

En Francia

En el país liderado por 'En Marche!' de Emmanuel Macron la noticia también ha copado las portadas de los principales medios de comunicación. El país vecino ha destacado, igual que los compañeros de otros lugares, la ideología de Vox.

En el caso de Le Monde, el titular solo señala la victoria de los socialistas. Sin embargo, solo hay que ir al subtítulo para ver que también destacan que "la extrema derecha ha entrado en el Parlamento".

Posteriormente, se lee en el texto que este partido ha hecho "una campaña masiva en redes como Donald Trump o Jair Bolsonaro". Lo ha hecho, aseveran, "adoptando un virulento discurso anti-feminista y antiinmigrante".

Este medio ha decidido dar protagonismo a otros de los elementos que ha sembrado la polémica desde que Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura: las encuestas electorales y Cataluña. "Cinco separatistas catalanes, actualmente detenidos y juzgados han sido elegidos como diputados", informan.

Hasta tres piezas lleva abriendo su versión digital Le Figaro:"Los socialistas ganan las elecciones legislativas", "Pedro Sánchez: el caótico viaje de un socialista temerario" y "¿Qué es Vox?". Este último da todo el protagonismo a Vox para señalar que es el "partido de extrema derecha que está subiendo en España.

Libération, por su parte, ha afirmado que "lejos de una gran parte de Europa, los españoles han contenido la ola populista de extrema derecha y han ofrecido un triunfo al Partido Socialista, una formación que se decía que estaba moribunda hace un año y medio".

Destacan, asimismo "el colapso del PP" y "la irrupción del partido ultra Vox".

En Alemania

Finalmente, desde el país liderado por Angela Merkel, el conservador Frankfurter Allgemeine Zeitungtitula su artículo (con el que abre el periódico): "¿Movilización en Madrid?". Muestra otra visión, muy pesimista sobre los resultados de los comicios.

"Después de su victoria electoral, Pedro Sánchez se cuelga de la correa de separatistas y regionalistas. Para la cuarta economía más grande de la unión monetaria, eso no augura nada bueno", señala el periodista Klaus-Dieter Frankenberger.

"Sánchez arriesgó y ganó", afirma, pero aunque "su partido logró su mejor resultado en más de diez años, no puede sentirse triunfador después de las elecciones parlamentarias".

Además, también habla de Vox. Señala que los resultados de los de Abascal son fruto del "nacionalismo catalán". "Tendrá su propia representación por primera vez un partido populista de derechas, en partes es reaccionario y extremistas", indica.