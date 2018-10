Ésta es la respuesta oficial de Celaá a la amenaza de Torra: "No aceptamos ultimátums"

Ante la amenaza que el presidente de la Generalitat Quim Torra ha lanzado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez esta tarde durante su intervención en el Parlament sobre su intención de vetar los Presupuestos Generales del Estado "si en un mes no hay referéndum", la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha sido rotunda: "El presidente de la Generalitat no tiene que esperar a noviembre para conocer nuestra respuesta: autogobierno y no independencia. El Gobierno de España no acepta ultimátums", ha recalcado.

Lee aquí la respuesta textual que la ministra ha empleado para responder a Torra:

