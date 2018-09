La Moncloa ha asegurado este viernes que la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supera los controles académicos para detectar plagios. Las herramientas Turnitin y PlagScan cifran en un 13% y un 0,96%, respectivamente, el porcentaje de plagio, una cifra que, según expertos, es "normal" y puede constatar que la tesis es "original".

Pero el propio responsable de uno de estos detectores en España, Lluis Val, no opina lo mismo y reconoce que Turnitin no dice "como un control de alcoholemia, si hay plagio de una forma irrefutable ni absoluta": "Sólo da un porcentaje de similitud con otro material anterior que ya existe. Tiene que ser una persona la que luego determine la importancia de esa similitud", ha explicado en una entrevista en Onda Cero.

Val ha explicado, además, que el plagio "no depende del porcentaje de similitud, pues con un 10% de coincidencia en partes no relevantes como frases mal citadas no habría plagio, pero con un 7% en elementos básicos como las conclusiones podríamos estar ante algo copiado". Por eso, ha confesado no verse "capaz" de aventurarse a decir qué tanto por ciento es plagio o no "sin ver los detalles del documento".