Cruce de acusaciones entre PP y Ciudadanos por la gestión en las residencias de Madrid

La crisis interna del Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha recrudecido este viernes por la gestión sanitaria en las residencias de mayores, en las que han fallecido más de 6.000 ancianos en los últimos tres meses por culpa del coronavirus, la mayoría de ellos sin que fuesen atendidos debidamente en los hospitales de la región.

En las últimas horas han aparecido correos internos y protocolos enviados entre las consejerías de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero (PP), y la de Políticas Sociales, a cuyo mando está Alberto Reyero (Cs). El País publica dos emails de Reyero a Escudero del 22 de marzo, un día antes de que Isabel Díaz Ayuso le retirase al primero las competencias en materia sanitaria de las residencias para hacer un mando único bajo el paraguas de Escudero.

En dichos correos, el consejero naranja expresa su impotencia para contener el avance del virus y le advierte que si no le ayudaba en ese momento podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”. También subrayó a su compañero del Ejecutivo regional que si no se auxiliaba a las personas con discapacidad de cualquier edad, se podía incurrir "en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Por su parte, El Mundo indica que la Consejería de Políticas Sociales envió en al menos tres ocasiones los mismos criterios de hospitalización de ancianos durante la pandemia que considera "ilegales". Las comunicaciones son del 22 de marzo, el 30 de abril y el 11 de mayo. Y en ellas, se copia literalmente las mismas directrices de las que Reyero dijo estar "radicalmente en contra" el pasado lunes en la Asamblea de Madrid y que, señaló, "se habían distribuido en contra del criterio de Políticas Sociales".

Reyero encendió la mecha

El consejero de Cs encendió la mecha el lunes en sede parlamentaria cuando apuntó a una posible ilegalidad cometida por el área de Sanidad que dirige el popular Escudero. "La derivación debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o al revés", sintetizó Reyero para sorpresa de la bancada del PP.

Además, el consejero naranja se mostró "absolutamente a favor" de crear una comisión de investigación en la Asamblea madrileña que estudie por qué hubo tanta mortalidad en los geriátricos durante esta pandemia. Una idea que fue rechazada de plano por Ayuso tras acusar a la izquierda por querer "politizar el dolor" que ha causado la covid-19.

Las palabras de Reyero cayeron como una bomba en el despacho de Ayuso, donde se tildaron de "gravísimas y desconcertantes" ya que es "hacer oposición al Gobierno" al que pertenece. "Reyero no debe saber que las órdenes sobre residencias que critica las firmó él mismo", afirmaron fuentes populares consultadas por este medio, quienes recordaron que el 23 de marzo se le retiraron las competencias sanitarias sobre los geriátricos de la región por el "descontrol absoluto" que había en aquel momento.

En este sentido, reprocharon al consejero de Cs que no supiese “cuántas residencias y personas mayores estaban a su cargo”, que realizase "llamadas aleatorias" a algunas de ellas cuando la pandemia había mostrado su peor cara, o que no tuviese a mano un excel con los contactos de los casi 500 directores de residencias públicos y privadas que hay en Madrid. "El Gobierno estaba ciego", subrayan las citadas fuentes ante la gestión que estaba llevando a cabo Reyero.

La propia Ayuso incidió en aquel momento de finales de marzo que Madrid unificaba la gestión de las residencias de la tercera edad, cuya administración quedó bajo un mando único, “para que a partir de ahora se actúe de otra manera”.

La polémica de los borradores

La medicalización de las residencias ha sido el principal punto de fricción entre PP y Cs en la crisis sanitaria y en el partido naranja se subraya que la Justicia les está dando la razón. El TSJM desestimó a finales de mayo un recurso del Ejecutivo de Ayuso sobre este asunto y obligó a la Comunidad de Madrid a derivar médicos y enfermeros a cuatro residencias de la localidad de Alcorcón.

La polémica de esta semana ha sido los borradores sobre el trato a los ancianos en las residencias que sacó a la luz Infolibre. Ayuso no negó la existencia de los mismos, pero insistió en que no hubo tal orden, sino "la filtración de un borrador". Su propio consejero le enmendó parcialmente al reconocer uno de estos protocolos fue enviado "por error a los centro sociosanitarios".

El consejero de Sanidad ha explicado hoy en Onda Madrid que "se trabajaron con hasta seis borradores" y que había sido un error enviar uno de ellos "porque era una propuesta que necesitaba del visto bueno de los geriatras, que son los que establecen el criterio clínico definitivo".

Así pues, el documento final es el del 25 de marzo, dos días después de que asumiera las competencias de Reyero en el cuidado sanitario de las residencias. "Los criterios de derivación son clínicos y estas decisiones corresponden a los profesionales. Se valora al paciente desde siempre. Desde antes de la crisis por el coronavirus", ha hecho hincapié.

"Cuando utilizas un recurso en el sistema sanitario tiene que ser para salvar vidas y no para prolongar la agonía. Siempre se ha actuado así", insistió. Y preguntado por las acusaciones de Reyero el pasado lunes, Escudero ha respondido incómodo: "No entiendo las actitudes del consejero de Cs".