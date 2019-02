La Fiscalía de Murcia pide repetir el juicio al expresidente Pedro Antonio Sánchez

La Fiscalía de Murcia ha pedido anular la sentencia que absolvió al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Pasarelas' por "infracción y quebrantamiento de las formas y garantías procesales". Según ha adelantado El País y ha confirmado Vozpópuli, los respresentantes del Ministerio Público han presentado un recurso en el que solicita que se vuelva a celebrar el juicio con nuevos magistrados: estiman que el tribunal anterior ha "perdido la imparcialidad objetiva".

Los fiscales han criticado la resolución de absolución dictada por los jueces de la Audiencia Provincial de Murcia. "Yerra gravemente", apuntan en el escrito de 49 páginas enviado al Tribunal Superior de Justicia. De ahí que hayan solicitado que se proceda "al enjuiciamiento de los hechos objetos de acusación" respecto a Sánchez por un nuevo tribunal.

Entre los argumentos expuestos en el documento, insisten en que no se tomó declaración a los investigados en los seis meses que establece el Código Penal. En concreto, se apoya en el artículo 324.

Asimismo, subrayan que el Ministerio Fiscal requirió fuera de tiempo la ampliación del plazo de instrucción. Señalan que durante los seis meses mencionados, no se había dirigido la causa con el expresidente murciano: "Si el procedimiento nunca se dirigió contra él hasta el 21 de diciembre de 2017 por hechos no prescritos, según la propia sentencia, nada le puede afectar". "¿O es que la preclusión de un procedimiento pueden beneficiar a posibles investigados que no eran parte del mismo y se identifican después?", añaden.

Absolución

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia absolvió el pasado diciembre al expresidente murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, en el conocido como 'caso Pasarelas'de los presuntos delitos de prevaricación y falsedad.

Es la primera de las tres causas judiciales que Sánchez tenía pendientes. Las mismas causas que en abril de 2017 le llevaron a dimitir. Es una escisión del caso Auditorio, procedimiento que se mantiene abierto por su gestión en la Alcaldía de Puerto Lumbreras.