El reparto de escaños entre bloques se mantendría en otras elecciones pero aumentaría la abstención, según el último sondeo

Si no se consigue pactar una investidura antes del 23 de septiembre -fecha límite legal-, los españoles serán llamados de nuevo a ir a las urnas el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, repetir elecciones no mejoraría la situación, aumentaría la abstención, siendo del 34,1%, casi seis puntos más que la que hubo el pasado 28 de abril (28,2%), según el barómetro de septiembre, elaborado por Celeste-Tel para eldiario.es. De este modo, otras elecciones dejarían en casa a 2,1 millones de votantes si se compara con las anteriores.

La mayor parte de los nuevos abstencionistas son antiguos votantes de PSOE (22,4%) y Partido Popular (21,8%). Ciudadanos contribuye con el 19,3%, seguido de Unidas Podemos (15,6%) y Vox (9%).

En otras elecciones, sólo el PP se beneficiaría un poco más

Según la encuesta, no sólo 2.163.000 votantes no participarían sino que además, no habría grandes cambios en los bloques configurados en torno a izquierda y derecha.

El PSOE obtendría el 30,5% de los votos y 128 escaños –cinco más que ahora–, el PP subiría al 20,1% con 85 escaños –sube 19–, Ciudadanos tendría el 14,1% y 49 escaños –cae ocho– y Unidas Podemos sumaría el 13,6% de votos y 36 escaños –seis menos–, según una encuesta elaborada por Celeste-Tel

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez seguiría necesitando a los independentistas junto a Unidas Podemos y PNV, mientras que las tres derechas no sumarían para gobernar.

El único partido – de los grandes- que aumentaría su número de votantes sería el PP. Pablo Casado lograría convencer a 411.000 electores más que en abril, frente al resto de formaciones que cotizan a la baja.

En unas nuevas elecciones, Ciudadanos obtendría 799.000 votos, Vox perdería 784.000 y Unidas Podemos se dejaría 490.000 votantes. El PSOE perdería también en las urnas 253.000 papeletas.