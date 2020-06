Redondo utiliza a sus diez economistas para borrar la crisis y hablar de "transformación"

El Gobierno no hablará de crisis económica. No se escuchará el término recesión. Y la recuperación no será en forma de "brotes verdes", expresión maldita del zapaterismo que ha sido desterrada del abecedario de Pedro Sánchez. El nuevo mantra que conjugará el Ejecutivo será la "transformación de la economía española", según explican a Vozpópuli fuentes del Gobierno.

Así es la nueva estrategia diseñada por el director de Gabinete de la Presidencia, el asesor Iván Redondo, para hacer frente a la emergencia económica post-covid. El instrumento para canalizar el mensaje será el grupo de cien economistas, sociólogos y expertos que asesorarán al Ejecutivo en la búsqueda de soluciones para paliar los daños de la pandemia.

"Modelo inclusivo, verde y digital"

El objetivo de Redondo y su equipo es desterrar cualquier referencia al término crisis. Y centrar el discurso del Gobierno no solo en la recuperación, sino en la transformación de la economía española. Una transformación, dicen estas fuentes, que construya un modelo más "sostenible, inclusivo, verde y digital".

Poco o nada se sabe de este grupo de economistas que coordinará el jefe de Gabinete de Sánchez desde La Moncloa. Uno de los elegidos por Redondo ha explicado a este diario que recibió una llamada para invitarle a "participar en el proceso". Pero no ha tenido más noticias de Presidencia desde entonces.

"Quedamos en que nos pasarían papeles más adelante", explica. "Creo que está todavía muy embrionario".

Las alarmantes previsiones económicas derivadas del confinamiento ocupan ahora la acción de Gobierno. La epidemia está controlada, al menos en las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad. Y el país en su conjunto entrará en la llamada 'nueva normalidad' a partir de este lunes.

Sánchez ha presentado un plan de recuperación para el sector turístico. España abrirá sus fronteras el próximo lunes para la campaña de verano más incierta de los últimos tiempos. El Banco de España estima que el Producto Interior Bruto (PIB) caerá hasta un 15,1% este año y la tasa de paro se disparará hasta el 23,6%.

Calviño y Escrivá: "Recuperación"

En sintonía con la estrategia que diseña Redondo, los ministros han empezado a vender una leve mejoría de las previsiones económicas. Pero no en términos de brotes verdes, sino de recuperación.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dijo el miércoles en el Congreso que la "fase de recuperación (económica) ya se ha iniciado". Calviño reveló que "más de un millón" de trabajadores han salido de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha expresado en la misma línea este jueves. Escrivá dice que España ha recuperado casi un tercio del empleo destruido por la covid-19. El ministro ha explicado que los 286.000 afiliados a la Seguridad Social desde mayo hasta mediados de junio suponen recuperar casi un tercio de la pérdida de empleo que se produjo entre marzo y abril de 948.000 afiliados.