El rector de la Universidad Rey Juan Carlos reconoce que no hay constancia del acta ni del TFM

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha dado un paso más en el caso del máster en Derecho Público del Estado Autonómico que supuestamente habría cursado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y, tras entregar personalmente la documentación recabada en las investigaciones de la Inspección de Servicios de la institución a la Fiscalía de Móstoles, ha comparecido junto a su equipo de Gobierno para declarar que durante las investigaciones que se han llevado a cabo se constata que no consta el acta del máster en el servicio de posgrado "pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio" ni tampoco ha sido remitida la memoria del Trabajo de Fin de Máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar.

De acuerdo a la versión del rector, en la misma mañana en la que estalló el escándalo del máster de Cifuentes, intentó obtener toda la información disponible y se reunió con la funcionaria Amalia Calonge -acusada de manipular dos notas en el acta de la presidente de la Comunidad-, además de con los profesores Pablo Chico de la Cámara y Enrique Álvarez Conde. "Ambos profesores me aseguraron y dejaron constancia escrita de que la alumna había superado dichas asignaturas y que habían sido ellos mismos los que habían solicitado la modificación de las actas. Estas afirmaciones se realizaron frente a varios testigos. Contacté asimismo por vía telefónica con la secretaria del Tribunal de Fin de Máster que confirmó que la defensa tuvo lugar y que así se lo habían ratificado los otros dos miembros del tribunal", ha señalado.

Entre los documentos destacan los escritos de los citados profesores , las actas, y la declaración de la profesora Alicia López de los Mozos"

Si en la anterior rueda de prensa el rector apareció acompañado por Chico y Álvarez Conde, en esta ocasión, lo ha hecho sin ellos y rodeado por su equipo de Gobierno. De hecho, este último, director del Máster de la polémica así como del Instituto de Derecho Público, ha declarado esta mañana en Onda Cero que el rector le pidió "reconstruir" el acta al conocer que no había constancia de esta en el servicio de posgrado porque, según Álvarez Conde, se destruyen "cada dos años". Ramos ha querido defenderse de la acusación y ha declarado que "es rotundamente falso".

"La afirmación de que yo obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa. Entiendo que el profesor Álvarez Conde intente defenderse, pero comprendan que revisaré con calma todas esas declaraciones y me reservo el derecho a iniciar actuaciones judiciales oportunas", ha advertido Ramos. "En todo momento he intentado esclarecer la verdad, podré haberme equivocado en decisiones puntuales o podré haber pecado de confiar en exceso en personas que no lo merecían", ha dicho haciendo referencia a su primera comparecencia el pasado 21 de marzo. "Les pido disculpas públicamente", ha insistido. Y añadido que, en todo caso, nunca ha actuado "de forma ilegal". "No voy a permitir que nadie ensucie mi nombre ni el de la propia universidad", ha zanjado".

Las declaraciones se producen horas después de presentar toda la documentación disponible a la Fiscalía Provincial de Madrid, en su oficina de Móstoles. Entre los documentos destacan los escritos de los citados profesores , las actas, y la declaración de la profesora Alicia López de los Mozos en la que asegura que no ha formado parte ni presidido ningún tribunal que haya examinado el TFM de Cristina Cifuentes. Desde hoy, ha dicho el rector, la URJC se pone a disposición judicial "hasta que se esclarezca toda la verdad".