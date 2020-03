Las recetas del médico de Vox para combatir el "consenso globalista" ante el coronavirus

La crisis del coronavirus, que suma ya más de 150 casos en España, ha sacado a la palestra mediática al nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al portavoz y director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El segundo acumula muchas más comparecencias televisivas. Pero la epidemia de Covid-19 también ha dado a conocer las posturas de los portavoces de Sanidad de los distintos grupos parlamentarios.

Juan Luis Steegmann Olmedillas, uno de los tres diputados médicos que integran las filas de Vox, es uno de ellos. No son pocas las veces que el reconocido hematólogo ha instado al Gobierno a tomar medidas de contención y a solicitar la restricción de vuelos procedentes de China e Italia. Incluso ha pedido el cierre de fronteras con ambos países y con Irán y Corea del Sur.

Lleva más de un mes lanzando advertencias, por lo que se muestra escéptico con la reacción del Ejecutivo. "No soy ningún 'cuñado'. Soy hematólogo y he trabajado muchos años en la Sanidad Pública. Estoy informado y odio y siento mucho haber tenido razón", comenta el científico a Vozpópuli.

"Llegan tarde y mal"

"Fernando Simón tiene todos mis respetos como investigador y deseo todo lo mejor al ministro Salvador Illa, pero la gestión del Gobierno es cuestionable: llega tarde y llega mal. Ni siquiera se atreve a implementar las medidas de contención que ya están llevando a cabo otros países como Suiza, Francia o la propia Italia", critica.

En Suiza, recuerda, las autoridades han prohibido las concentraciones públicas y privadas con más de mil personas. Sin embargo, compara, el ministro Illa 'recomienda' este martes que los partidos se hagan a puerta cerrada y que los médicos no asistan a congresos. "No se prohíbe nada, ni se restringen los vuelos de los grandes focos epidémicos. Todo va a peor, pero las medidas del Gobierno no van a mejor, sentencia.

Italia prohibió el acceso y la salida en once localidades por el coronavirus, Francia prohíbe todos los eventos que superen los 5.000 asistentes, EEUU veta el ingreso a extranjeros que hayan visitado China y a los que haya visitado a Irán... "Había que haber hecho como EEUU. Solo de esta forma, España habría tenido tiempo para prepararse ante una epidemia de la cual no sabemos sus dimensiones cuantitativas ni cualitativas", considera.

Cuestiona la protección al personal sanitario

Según el portavox de Vox en la Comisión de Sanidad, la primera medida a tomar tendría que haber sido la "contención externa". Es decir, restringir la llegada de viajeros de focos epidémicos.

Después, una vez que el virus ya ha llegado al país, habría que implementar medidas de contención internas al estilo italiano. Steegmann deja claro que no está hablando "desde el retrovisor". "Están avisados desde hace más de un mes. Les hemos brindado nuestro apoyo, confío en que su intención es buena, pero continúan minimizando el problema. Desconozco el porqué", plantea.

"Esto no es una gripe. Es un virus desconocido del cual desconocemos su evolución y viene de una provincia ignota de China. No es alarmismo, es sentido común. Pero parece que hay una suerte de consenso globalista más preocupado por las mercancías que por las personas", dice Steegman.

Además, alerta sobre el personal sanitario contagiado. "Todo el mundo alaba a los profesionales de la Sanidad, pero cuidarlos ya es otra cosa. Hay que protegerles, educarles ante una epidemia y brindar recursos y materiales", lanza. "¿Por qué siguen llegando vuelos diarios de Air China?", pregunta.

Un "estrés" para el sistema sanitario

Por otro lado, advierte, la crisis del coronavirus supone un estrés para el sistema sanitario en todo su conjunto y todos los enfermos se ven afectados. En la línea del último editorial de The Economist, Steegman no se muestra optimista.

El recoge algunos avances del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El CDC señala que el 25-70% de la población de cualquier país infectado puede contraer la enfermedad. La experiencia de China sugiere que, de los casos que se detectan, un 80% serán de carácter leve. El 15% necesitará tratamiento en hospitales y el 55 requerirá cuidados intensivos.

El diputado de Vox por Madrid ejerció en el Hospital La Princesa de Madrid. Actualmente continúa siendo el presidente del grupo GELMC de la Sociedad Española de Hematología y de la Fundación Española para la Curación de la Leucemia Mieloide Crónica. "La epidemia de coronavirus es un evidencia empírica de lo necesario que es unificar la sanidad española", aseguró en la comisión ante Illa.

"Cuando fiché por Vox lo hice porque estaba preocupado por la unidad de España. Hubo división de opiniones entre mis colegas de profesión, pero había más mensajes de apoyo que críticas. La unidad es fundamental en la Ciencia", concluye.