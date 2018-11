La recentralización de Casado siembra el desconcierto en la campaña del PP

La propuesta de recentralización lanzada por Pablo Casado en plena campaña andaluza ha provocado un notable desconcierto en algunos sectores del PP. Determinados barones populares, como Juan Vicente Herrera, no han dudado en mostrar abiertamente su rechazo. Otros líderes regionales, como Alberto Núñez Feijóo, han reaccionado con más sutileza.

Este asunto se ha convertido, súbitamente, en el eje de la campaña de los populares. "Así no hablamos de Vox", dicen algunos. Las reacciones son dispares. Entre la perplejidad y entusiasmo. Están perplejos quienes pretenden entender en qué consisten el entramado de la medida, sobre la que tan sólo se han anunciado las líneas generales. Están entusiasmados quienes consideran que es preciso dar un volantazo al mapa autonómico, reducir las competencias transferidas, en especial las educativas.

"Ya lo he explicado cuatro veces y eso significa que es noticia", dijo Casado este miércoles en un acto en Cádiz. También comentó que ha hablado con los presidentes autonómicos de su partido (Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia y Rioja) para comentarles su proyecto. Supuestamente todo el mundo estaba al corriente de la novedad. Pero no lo parece. "Este modelo está muy claro, porque se respeta a las autonomías" pero se subraya que la competencia de educación debe ser estatal, pese a que haya "algunos que se creen que la educación es su cortijo", explicaba Casado.

"No ha entrado en detalles, no sabemos muy bien cómo se va a a hacer", señalan algunos dirigentes del PP consultados. "Para recentralizar habría que tomar medidas drásticas, y algunas se antojan imposibles", añaden. Medios profesionales de la enseñanza que defienden el bilingüismo en Cataluña o en la Comunidad Valenciana, subrayan que "se están levantado falsas expectativas porque no se trata estrictamente de recentralizar, sino que basta sencillamente con aplicar las leyes". En Cataluña, por ejemplo, subrayan estas fuentes, este plan suena a una especie de 'música electoral', porque aquí el ochenta por ciento de los profesores son soberanistas y más del cincuenta, abiertamente secesionistas.

"Misión imposible"

"No se pude anunciar que se van a recuperar competencias como si se fuera a arreglar algo. Habría que entrar a saco en los centros de enseñanza, suspendiendo a docentes, a directores de centros, esto no es un plan para soltarlo alegremente en medio de una campaña andaluza", apunta una fuente del PP valenciano. En Cataluña, aún es más 'misión imposible', añade.

Casado ha insistido en concretar pacientemente su plan. La Constitución expresa en forma meridiana que las competencias educativas son del Estado. Asunto diferente es la gestión de estas competencias, que seguirán en manos del gobierno regional de turno. Vagamente, se entiende que "es hacer lo contrario de lo que hizo Aznar en su primer mandato", explican las fuentes consultadas. Fue el primer presidente del PP quien traspasó las competencias en Educación y Sanidad a Cataluña. E incluso las de tráfico. "Ahora hay que recuperarlas, y no ceder las de prisiones a los vascos", puntualizan.

Casado lanzó esta idea el pasado fin de semana, durante un mitin en Granada. "No se trata de una improvisación, porque esto lo viene explicando en intervenciones y entrevistas desde que llegó a la presidencia", comenta un dirigente de Génova. Ahora ha entrado en más detalles, ha ido un poco más allá. O, al menos, así se ha entendido. No ha entrado en detalles eso queda para la Convención Nacional del partido del próximo enero", añade.