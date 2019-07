La portavoz de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha asegurado tras la sesión fallida de investidura que su partido no ha "dejado de poner facilidades". "La última, en nuestra última intervención de Pablo Iglesias. Y lo que hemos encontrado por parte de Pedro Sánchez es un no rotundo. No hemos encontrado respuesta mas allá de los malos modos y las malas palabras", ha asegurado.

"Pensamos que era importante hablar de los objetivos, de los equipos y de las medidas. Hemos escuchado excusa tras excusa e impedimento tras impedimento para que el gobierno de coalición fuese una realidad. Estos días el PSOE ponía encima de la mesa una propuesta que estaba vacía y que implicaba que Unidas Podemos fuese un mero decorado en un gobierno socialista", ha añadido Belarra.

"Iglesias y Podemos nunca estuvieron por el acuerdo"

PP: Sánchez ha emprendido "un camino irreversible"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recalcado este jueves que el Partido Popular no cambiará su "no" al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, si hay un nuevo debate de investidura porque el candidato socialista ha emprendido "un camino que es irreversible" en el que "por primera vez se han ofrecido ministerios a la extrema izquierda". Según ha dicho, la abstención del PP a Sánchez es "una quimera".

En declaraciones en el Congreso, tras la investidura fallida de Sánchez, ha destacado el "fracaso" de Sánchez en el Congreso en la segunda votación de investidura (en la que le bastaban más 'síes' que 'noes') y ha añadido que en un año su Ejecutivo "se ha deteriorado hasta tal punto, que no ha conseguido aglutinar" a los que le hicieron presidente gracias a una moción de censura.

Ciudadanos no cambiará su voto en septiembre

Rufián: "En la calle no entienden nada"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufian, ha asegurado tras la investidura fallida que "en la calle no entienden nada". "A mí me resulta extraño que seamos los únicos que hayamos hecho algo que forma parte del trabajo de ser portavoz. A mí Tardá me enseñó que el trabajo del portavoz es hablar con todo el mundo y yo he intentado hacer de portavoz. Seguiremos intentando hacer nuestro trabajo", ha señalado.

"En la calle no entienden nada, y no todo el mundo es como nosotros, que estamos aquí en nuestra burbuja. Hay mucha gente en la calle que nos ve echándonos los trastos a la cabeza", ha añadido.

Vox: "Es muy buena noticia que no tengamos Gobierno"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha celebrado este jueves que haya fracasado la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, pero ha augurado que acabará habiendo acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición porque el problema es "de poltronas" y no de programa.

"Es muy buena noticia que no tengamos gobierno", ha dicho Espinosa de los Monteros en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso después de la votación fallida. A su juicio, cada día sin un Ejecutivo "del frente popular", es un "buen día para España". "Que haya un Gobierno en funciones, con capacidad limitada para hacer daño y para legislar desde la radicalidad, es el mejor Gobierno posible", ha sostenido.