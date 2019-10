“Venganza”. “Represión”. “No hubo violencia y no se entienden las penas”. El discurso de Podemos ante la sentencia del procés ha ido in crescendo a lo largo de la mañana de este lunes. Después del mensaje de Pablo Iglesias, que apuntó a “respetar” el dictamen del Supremo, el grueso de los dirigentes del partido morado ha contraatacado. Entre ellos, también la número dos del partido, Irene Montero, quien ha afirmado: “No hubo violencia y que la declaración de independencia fue simbólica. Por eso no se entienden las penas”.

El sector independentista difunde en las redes sociales la tesis de que “no hay justicia” en España y que la sentencia “ha sido una venganza” del Estado contra los separatistas. Podemos, que en un primer momento ha mantenido la cautela, ahora se ha lanzado en varios ataques. El mensaje del partido de Ada Colau, que se publicó minutos después del de Iglesias, rezaba: “Hemos conocido la sentencia que consideramos tremendamente injusta. No hubo violencia, por lo tanto no pudo haber sedición ni rebelión”.

"No hubo violencia, era evidente"

Minutos antes, Iglesias había “mandado un abrazo” a los condenados, aunque había señalado: “Discrepo absolutamente de ellos”. Respecto a la sentencia, Iglesias ha señalado que “no hubo violencia, algo que era evidente para todo el mundo” –en realidad, el Supremo en el fallo aprecia violencia pero no suficiente para la rebelión--, y ha abogado por abrir una nueva etapa. “Todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia”, ha señalado.

Sin embargo, después de su primer mensaje, Iglesias ha abierto a un indulto: “En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero. Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP”.

La primera declaración de Iglesias chocó, de hecho, con los tonos fuertes de los Comunes. Entre otros, el de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha hablado de “crueldad” y de “venganza”. También en Andalucía, Teresa Rodríguez ha escrito en Twitter que la sentencia es una “represión de ideas políticas que no logran vencer en las urnas”. “De la sentencia del Estatut a la del Proces, todo es un despropósito contraproducente”, ha escrito la andaluza.

Irene Montero: "No se entienden las pensas"

Esta mañana, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de prisión al líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, por los delitos de rebelión y de malversación de fondos públicos, informaron fuentes jurídicas. Por su parte, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que en el momento de producirse los hechos juzgados eran respectivamente los líderes de la ANC y Omniun Cultural han sido condenados a 9 años de prisión. La exvicepresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio de prisión.

Mientras en las calles de Barcelona van reuniéndose centenares de ciudadanos para protestar contra el fallo del Supremo, los Comunes se solidarizan con ellos. Y también la número dos de Podemos, Irene Montero, ha afirmado: “La sentencia del procés reconoce lo que ya sabíamos todos: que no hubo violencia y que la declaración de independencia fue simbólica. Por eso no se entienden las penas. La vía judicial termina sin aportar soluciones. Urge asegurar vías políticas para la reconciliación”.