El ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y exportavoz del partido morado en el Senado, Ramón Espinar, ha sido el primero en dar la cara criticando a Pablo Iglesias. Para Espinar bajar a 35 diputados, cuando hace tres años Podemos tenía 72, obliga a ser autocríticos. En cambio, ha acusado de Iglesias de ser “arrogante” en su lectura del resultado de los comicios.

"Ahora [Podemos] cae a 35perdiendo otro millón de votos viendo crecer al fascismo", ha resumido Espinar en su primera reflexión poselectoral, recogida por EuropaPress. "¿Si no es otro fracaso, qué es? ¿Si no es el momento de repensarse, cuándo?", se ha preguntado el ex dirigente de la formación morada.

Espinar ha criticado la reflexión de Iglesias después de los comicios del pasado domingo, en la que el líder morado ha lanzado un ataque velado a Pedro Sánchez: "Se duerme mejor con ministros de UP que con 53 diputados de Vox", dijo ayer por la noche. Espinar ha contestado: “He votado a Podemos por antifascismo e ideología, pero decir esto después de volver a perder más de 1 millón de votos es una arrogancia que no nos podemos permitir".

Cabe señalar que en el pasado mes de enero Espinar dimitió de todos sus cargos tras concluir que con Iglesias existían incongruencias políticas de fondo. Espinar planteó abrir un diálogo con Íñigo Errejón para intentar evitar la fragmentación, pero el núcleo duro del secretario general insistió en el enfrentamiento contra el ex número dos de Podemos. Desde aquel momento, Podemos ha perdido 37 diputados en el Congreso de los diputados, y ha dejado de lado su sueño de sorpasso al PSOE.

Rivera es, seguramente, el político que más me ha hecho revolverme en mi silla escuchándole hablar.Tengo una mala opinión política sobre él y, quizá por eso, me sorprende una salida impecable. Sin dejar morir o pudrirse su liderazgo, asume el fracaso y se larga.Una rara avis. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) November 11, 2019

"Refundar España"

Así, Espinar ha sostenido este lunes que "solo hay dos formas de gobernar España" a partir de este lunes: "Una gran coalición para cerrar España o un PSOE que afronte la crisis catalana para refundar España". "La fragmentación y la polarización remiten a un escenario político en el que ya no sirve lo de siempre", ha remachado. "Podemos, cronificado en los ministerios, no suma", ha añadido Espinar en Twitter.

Espinar pidió antes del verano un congreso adelantado de Podemos (Vistalegre III). No es el único dirigente, según las fuentes consultadas por Vozpópuli, que plantean ese debate. Por su parte, Iglesias se agarra al clavo ardiendo de cerrar una coalición con Pedro Sánchez y presumiblemente pedirá más tiempo a los suyos para la negociación con el socialista.

Ante la dimisión de Albert Rivera tras el batacazo electoral de Ciudadanos, Espinar ha comentado: “Tengo una mala opinión política sobre él y, quizá por eso, me sorprende una salida impecable. Sin dejar morir o pudrirse su liderazgo, asume el fracaso y se larga. Una rara avis”.