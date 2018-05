Rajoy no descarta otras elecciones en Cataluña aunque cree que "no tienen sentido"

Después de que el Congreso diese luz verde este miércoles al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 con los votos del PNV -que se han sumado a los del PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias- el presidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha mostrado "satisfecho" y dispuesto a "seguir trabajando" tanto en temas presupuestarios, como en la crisis política que atraviesa Cataluña, donde no ha descartado que se vuelvan a celebrar elecciones.

"Si el señor Torra me llama, me reuniré con él en junio. Estoy dispuesto a hablar y a construir, pero no le diré un mensaje distinto al que estoy diciendo aquí: en España se cumple la ley", ha señalado el mandatario en una entrevista con Carlos Herrera en la Cadena Cope. Según Rajoy, se están produciendo "muchos debates" sobre cuándo dejará de aplicarse el artículo 155 en la comunidad autónoma, pero "no depende de mí": "Únicamente está en sus manos (Torra)".

Dejará de aplicarse cuando se forme un nuevo Gobierno y tome posesión, pero tiene que ser un gobierno normal"

"Dejará de aplicarse cuando se forme un nuevo Gobierno y tome posesión [tal y como quedó señalado en el acuerdo del Senado alcanzado por el PP, Ciudadanos y el PSOE], pero tiene que ser un gobierno normal, no se puede hacer un gobierno con dos personas que están en la cárcel y otras dos huidas de la justicia", ha dicho el presidente para, a continuación, añadir que "es como si ponemos a los ministros del Gobierno a vivir en Hungría".

Preguntado por si Cataluña está abocada a celebrar otras elecciones, Rajoy ha dicho que "no descarto nada", aunque, según su criterio, "no tienen sentido". "Se puede constituir una mayoría y gobernar [...] hay que poner fin a esta pesadilla", ha señalado. Y ha recordado que las autoridades catalanas ya hubieran podido formar gobierno en enero de este año. Además, ha asegurado que Puigdemont "se preocupa de sus problemas, no de los catalanes" y ha advertido que la justicia alemana "todavía" no ha tomado una decisión definitiva:"Puede haber más instancias".

Presupuestos y corrupción

Rajoy, que se ha mostrado "animado" a liderar el Partido Popular de cara a las próximas elecciones, también está confiado en que, pese al aumento del gasto en los Presupuestos de 2018, España logre el objetivo del 2,2% de déficit pactado con Bruselas, pero, en cualquier caso, está convencido de que bajará del 3%.

Preguntado por las tramas de corrupción en las que se han visto envueltos algunos históricos de su partido, como Gürtel o Erial -la que investiga en la actualidad el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por el ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana-, Rajoy ha defendido que son "cosas de hace muchos años" y que su Gobierno ha trabajado "para intentar evitar que se produzcan": "El PP es mucho mas que diez o 15 casos aislados". Concretando en la figura de Zaplana, Rajoy ha señalado que "a estas alturas de mi vida", no puede emitir juicios de valor hasta no saber que ha ocurrido. "Creo que la gente tiene derecho a un juicio justo", zanja.