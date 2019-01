Rajoy aconseja al PP "evitar los sectarismos y las ideas doctrinarias"

"Estoy estupendamente, lo digo como lo siento, la gente me trata muy bien y aquellos a los que no le gusto, que son muchos, tienen el buen gusto de no contármelo". Mariano Rajoy protagonizó un reencuentro relajado con su militancia, seis meses después de haber renunciado a la presidencia del PP después de ser desalojado de la Moncloa. Muy aplaudido por sus ocurrencias, sus chistes, su ironía, Rajoy recogió el cariño de su gente. Algunos le echan de menos.

No hubo reproches al nuevo PP, ni insinuaciones veladas, ni displicencias. Rajoy reivindicó su labor de Gobierno, sus éxitos económicos y una forma de hacer política, sin sectarismos. Aposentado en su retiro político, contempla con mal disimulada distancia el actual escenario. "Cuando vemos a algún intelectual de baja estofa diciendo lo que tenemos que hacer, lo que yo digo es que defendamos la Constitución porque es de lo mejor que hemos hecho en la historia de España. Rajoy, sereno, cachazudo, irónico, se sentó a hablar con Ana Pastor, presidenta del Congreso, para recordar los 30 años de la fundación del partido.

El expresidente del PP efectuó una revisión de las tres décadas del partido. "Un papel decisivo, la aprobación de la Carta Magna, el Rey don Juan Carlos y Adolfo Suárez senior, la España de las autonomías, el fortalecimiento de la democracia, los pactos autonómicos del 92, la lucha contra ETA, a la que jamás se le dio concesión alguna, defendiendo la unidad española...". No eludió el autoelogio, el repaso a las cifras de la recuperación de empleo, el crecimiento, el PIB, todos hechos reseñables de su presidencia. Incluso mostró gráficos para subrayar que el PP creó más de tres millones de empleos, que recuperó a nuestro país del mayor agujero económico que ha vivido en su historia.

Esos inteligentes que no dan palo al agua

¿Cual es la clave que nos diferencia de otros que no tenemos chulería?, preguntó Pastor. "Lo primero que hemos hecho es trabajar, se ha trabajado muchísimo, en diario, en festivos, a todas horas", respondía Rajoy. "Hay gente inteligente que no pega un palo al agua, pero nosotros, gente normal, hemos tenido que trabajar". Añadió que "no somos un partido de advenedizos, de recién llegados, con representación en toda España".

Recomendaba Rajoy no asustarse por millones de críticas: "Hay que tener aguante, resistir, argumentar. "Para gobernar hay que tener conocimientos, hay otros que gobiernan sin conocimientos, pero no es lo ideal". El respeto mutuo es una buena línea de trabajo para futuro. "Nos hemos ocupado de la gente, no es necesario sólo hacer autovías, sino tratar bien a la gente", recomienda el expresidente.

Hay que tener las ideas claras, no es bueno el sectarismo, ni los doctrinarios, ni en la vida ni en política, sentenció Rajoy, en el tono de el viejo de la tribu, ya apartado, pero con una visión panorámica del presente y del pasado.

Tener claras las prioridades

Y sobre el futuro, algunas sugerencias. "Lo importante es tener claras las prioridades, los tiempos, y decidir bien cuándo se hacen las cosas". Los proyectos clave, en su opinión, son el proceso europeo; empleo y crecimiento económico; mantener el Estado de bienestar, es decir pensiones y sanidad, no hacer demagogia con ésto y, finalmente, la demografía e inmigración.

"Le he dedicado a la política más de 37 años. He tenido momentos en que lo he pasado francamente mal. Me quedo con lo bueno. Todas las cosas malas que me pasan en la vida me las olvido, y vives feliz". Quintaesencia del 'marianismo'. La confesión final correspondía a un repaso sobre su trayectoria y su situación actual. Lo mejor que le ha pasado es que ha podido conocer toda España, porque España "es mi país".