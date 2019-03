De Rábago a Ska-P: las diez polémicas sobre feminismo en la recta final del 8-M

Desde la lluvia de críticas a la periodista Isabel Rábago hasta una propuesta de Podemos para moverle el sillón de la RAE al escritor Arturo Pérez-Reverte pasando por los ataques al grupo Ska-P. Las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para todo tipo de controversias en torno al feminismo justo en la recta final de los preparativos de las movilizaciones del 8-M.

Además, las elecciones generales a la vuelta de la esquina han propiciado que los partidos políticos también protagonicen varias de ellas gracias a una serie de propuestas de última hora para captar el voto de las mujeres.

Estas son diez de las polémicas más mediáticas que han desvirtuado el cometido de la que será la segunda huelga feminista legal de la historia: reclamar la igualdad real de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

El tuit de Isabel Rábago

"No soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea". La periodista y secretaria de Comunicación y Medios del PP de Madrid, Isabel Rábago, inauguró la semana con este comentario acompañado de una fotografía en los estudios de Telecinco. Numerosas personas anónimas y rostros conocidos de la televisión no han tardado en verter sus críticas.

Una de las primeras en responder fue la también periodista Carme Chaparro: "Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo".

Elisa Beni, también periodista, le escribe: "Tranquila, Isabel! Muchas lucharon para que puedas decir eso apoyada en el quicio de una puerta de la tele y otras muchas seguiremos haciéndolo por todas las demás. No es nuestra historia, es la historia de todas". Rábago ha criticado la "cantidad tremenda de insultos, vejaciones y humillaciones" que ha recibido.

No, no soy feminista.Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea. pic.twitter.com/7YYzRZlGyC — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 3 de marzo de 2019

Ataques a Ska-P

El grupo musical madrileño Ska-P puso en Twitter un mensaje de apoyo a la huelga feminista: "El 8 de marzo ya está aquí, chicas, muchos ánimos y mucha fuerza. Los hombres feministas estaremos a vuestro lado, pero las protagonistas sois vosotras. ¡Por la igualdad de género total!".

Sin embargo, luego aseguraba que lo había borrado porque se lo habían pedido "muchas chicas". "No entiendo por qué no se puede ser hombre y feminista, pero me lo han pedido muchas chicas y lo último que pretendo es cagarla", explicaban. Algunas de las críticas al grupo apuntaban que era la primera vez que Ska-P se callaba algo.

No nos callamos, escuchamos y leemos, sobre todo cuando te habla o escribe gente que te importa. A todos los fachas que habéis entrado a trolear y no hemos podido bloquear, que os jodan!! Vuestros insultos son música para nuestros oídos https://t.co/UjMEAIzo4n — Ska-p (@skapoficial) 4 de marzo de 2019

'Besada trans-bi-bollera'

La Asamblea del 8-M de Valladolid ha organizado este miércoles un acto al que ha bautizado "besada trans-bi-bollera" y se enmarca dentro de las iniciativas con motivo de la huelga feminista. De acuerdo a la asociación con este acto se reivindica que "nuestro cuerpo es solo nuestro y de nadie más".

"En Valladolid creemos que la huelga 8-M es contra el sistema cisheteropatriarcal, capitalista, colonialista y racista. Queremos pararlo todo y queremos pararlo juntes. Por eso llamamos a una huelga general feminista de 24 horas en cuatro ejes: laboral, estudiantil de consumo y de cuidados", defienden.

El feminismo liberal de Cs

A pocos días del Día de la Mujer, Ciudadanos presentó su particular decálogo del "feminismo liberal". De acuerdo al partido liderado por Albert Rivera, y en palabras de la dirigente Inés Arrimadas, este movimiento es "una causa de todos, no de ningún partido ni de ninguna ideología".

"El feminismo no es una guerra de sexos; eso es el pasado. Es una batalla de toda la sociedad para luchar contra las barreras y la violencia", defienden. "No me escucharéis decir portavozas", bromeaba Rivera en la presentación.

Los detractores del partido naranja les han reprochado, entre otras cosas, su defensa de la gestación subrogada. "El feminismo liberal de Ciudadanos es que las mujeres sean 'libres' de prostituirse y alquilar su útero", critican desde Podemos.

Clara Campoamor

En su manifiesto, el partido naranja toma como guía a la histórica abogada Clara Campoamor (1888-1972), una de las primeras diputadas del Congreso durante la Segunda República. "El feminismo liberal tiene una deuda de gratitud" con Campoamor, subraya Cs, citando la siguiente frase: "Estoy tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal".

Sin embargo, varios dirigentes de la formación liderada por Rivera han hablado sobre la figura de Campoamor en sus redes sociales y varios usuarios les han reprochado imprecisiones de carácter histórico, entre ellos, Isaías Lafuente, biógrafo de la escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española.

Estimado Albert: Clara Campoamor sacó adelante el voto de las mujeres gracias a 80 diputados socialistas. Se lo agradeció en su libro "Mi pecado mortal". Y lo puedes revisar en las actas del Congreso. Lo tienes fácil. Un saludo. https://t.co/KoVRjFsksN — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 30 de abril de 2018

La huelga de Lastra

La portavoz en el Congreso de los Diputados del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado que el próximo 8-M "solo tengo una cosa apuntada: participar en las movilizaciones de la huelga feminista". "Mi salario de ese día será donado al Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias", comentó en su cuenta de Twitter.

Las redes sociales se han inundado de críticas contra la dirigente socialista reprochándole que los días que se hace huelga no se cobra. "O miente o es o es puro postureo", criticaban algunos. El dirigente de Ciudadanos Toni Cantó es uno de ellos.

Lastra no debe haber trabajado fuera de la política en su vida. Y no sabe que los días de huelga no se cobran. https://t.co/oGEFyX6R2y — Toni Cantó (@Tonicanto1) 3 de marzo de 2019

Podemos y la RAE

Una de las iniciativas políticas con motivo del 8-M que más críticas ha despertado ha venido de Podemos. La formación morada ha exigido "la paridad en todas las instituciones del Estado y financiadas con dinero público".

En este sentido, el partido liderado por Pablo Iglesias ha señalado que "es una vergüenza y es bochornoso que la RAE tenga solo ocho mujeres en sus 46 puestos" y ha invitado al escritor Pérez-Reverte a dejar su "sillón" para dárselo a una mujer.

"Si la RAE recoge el sentir de la sociedad española, aunque sea en el lenguaje, tiene que caminar hacia la paridad", ha exigido Noelia Vera, portavoz del Consejo de Dirección del partido.

Podemos también ha propuesto una asignatura de feminismo en la escuela pública.

📚 La educación pública de nuestro país tiene que contar con una asignatura de feminismo.La base de cualquier sociedad es la educación y esta debe educar en igualdad.#8MUnidasPodemospic.twitter.com/XETdvsVo1x — PODEMOS (@ahorapodemos) 5 de marzo de 2019

El vídeo del PP

Las mujeres del PP también han querido aportar su visión ante la celebración del 8 de marzo. Lo han hecho con un vídeo titulado Muchas dicen, nosotras hacemos en el que varias dirigentes populares recuerdan las diversas medidas a favor de la igualdad impulsadas durante los mandatos de Mariano Rajoy.

"Hemos reducido la brecha salarial casi cinco puntos", afirma la alcaldesa de Logroño y vicesecretaria de Política Social del partido, Cuca Gamarra. "Fue un gobierno del PP el que, por primera vez en España, reguló el teletrabajo", agrega la diputada en el Parlament y vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy. "Somos la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres. Siempre. Que no hablen por nosotras", alegan.

El altavoz de Monasterio

Altavoz en mano, la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha confirmado que la formación presidida por Santiago Abascal no secundará la jornada de huelga convocada el próximo 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer y ha cargado contra el adoctrinamiento de la "desigualdad" y el feminismo "supremacista".

Según Monasterio, ella es mujer y quiere liberarse del "burka ideológico" y de la "doctrina totalitaria" que pretenden imponerle. Vox carga contra quienes defienden "las cuotas para mujeres en puestos de relevancia" y que se destinen "recursos públicos de todos los españoles" a "una agenda política de género", lo que ha despertado cientos de críticas en las redes sociales.

❌ No nos vamos a sumar a la huelga feminista del 8 de marzo porque denigra a las mujeres al tratarlas como personas débiles e indefensas. 📢 RT #NoHablesEnMiNombrepic.twitter.com/H4rmWREKIB — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 4 de marzo de 2019

El autobús de Hazte Oír

La asociación ultraconservadora Hazte Oír ha vuelto a sacar a las calles de Madrid un autobús. Esta vez se trata de una campaña contra los argumentos sobre la violencia de género, ya que defienden que "no es violencia de género, es violencia doméstica. Las leyes discriminan al hombre".

Piden a los partidos derogar las leyes de género y lo hacen utilizando la figura del dictador de la Alemania nazi, Adolf Hitler, que aparece dibujado con la cara maquillada y con el símbolo feminista en su gorra.