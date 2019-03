Solo fueron 16 los elegidos hace cuatro años. El 26-M, serán algunos menos. Las listas del PP para las europeas provocan aglomeraciones y algún codazo. Demasiados aspirantes y poco escaños para repartir. Teodoro García Egea, secretario general del partido, recibe decenas de llamadas de voluntarios para el Parlamento Europeo. "Me gustaría". "Si puedes, cuenta conmigo".

Pablo Casado ha llevado a cabo una limpia tan intensa en sus listas al Congreso que busca ahora la forma de compensar a los desplazados. Uno de los 'repositorios de purgados', como lo llama un veterano exdiputado del PP, será el Senado, donde ya tienen sitio casi seguro Fernando Martínez Maillo, quien fuera número tres de Génova en tiempos de Rajoy, y Carlos Floriano, otro de los 'hombres fuertes' en la organización. Ambos han sido desplazados de las listas del Congreso y posiblemente integrarán las de la Cámara Alta por Zamora y Cáceres, sus respectivas demarcaciones.

La pugna por hacerse un sitio en las europeas es más intensa.El problema es que los desplazados del Congreso buscan nerviosamente acomodo. Casado todavía no ha decidido su alineación. Europa es el destino soñado por cualquier político. Pasa en todos los partidos.Una canonjía de lujo. Buen sueldo, dietas excelentes y viajes en business, como se comprobó en la fotografía delatora de la siesta de Miguel Urbán. Un retiro dorado. "Era un cementerio de elefantes, pero ahora esa Cámara va a ser más exigente, hay que trabajar", dice uno de los eurodiputados del PP.

La pugna por la primera plaza

Esteban González Pons no tira la toalla aunque le llegan noticias inquietantes sobre su continuidad al frente del grupo parlamentario popular en la Eurocámara. Se lanzó primero el 'globo sonda' de Ana Pastor, presidenta del Congreso, que finalmente consolidó su puesto como cabeza de cartel por Pontevedra, su sitio de siempre. Más opciones tiene José Manuel García Margallo, ex ministro de Exteriores y gran conocedor de los despachos de Bruselas después de más de tres lustros en la Eurocámara. A última hora, aparece también en las quinielas Dolors Montserrat, desplazada de Barcelona por Cayetana Álvarez de Toledo, y ahora en busca de una plaza en la Cámara europea.

Alguno de los elegidos ya tienen noticia de su destino, bajo 'secreto de confesión'. Otros, pugnan aún a estas horas por subirse al vuelo Madrid-Bruselas. Emergen nombres por doquier. Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior, salpicado en el caso 'Kitchen', es uno de ellos. No repite por Barcelona. Pero necesita un escaño, necesita estar aforado para cuando lleguen mal dadas. Que llegarán, según se temen en el PP. Es casi seguro que le conseguirán plaza en Bruselas. Un favor que se le debe a Rajoy, gran valedor de Fernández en toda su carrera política. "El lío que montó Fernández para entrar en la Mesa del Congreso, en tiempos de Bono. Rajoy se lo concedió y le colocó como vicepresidente tercero del Congreso. Toda una odisea", señala esta fuente.

El diputado jabalí

Rafael Hernando, exportavoz de la bancada popular en el Congreso, el más fiero de los diputados 'jabalí' de esta legislatura, también aparece en la lista de espera. No es 'casadista' pero su entrega al partido merece una recompensa, según se subraya ahora en fuentes de la formación. Su puesto tradicional por Almería se lo han entregado al joven Javier Aureliano García. Asímismo, Juan Ignacio Zoido, otro ex de Interior, intentó hasta el final mantenerse de diputado por Sevilla. No ha podido ser. Pasó su hora y su tiempo, comentan en Génova. En otras palabras: "No es demasiado de fiar". Su paso por el Supremo en el juicio a los cabecillas del 'procés' tampoco resultó prodigioso. Ahora intentará poner rumbo al exterior. Fiel a Dolores de Cospedal durante las primarias, se sumó a las filas de Casado y llegó hasta el Comité de Dirección.

La guerra de los taxis

Plaza segura, si la pide, tiene Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, quien afrontó con enorme acierto la huelga de los taxis, siguiendo las precisas instrucciones que le llegaban de Génova. No titubeó y ganó la batalla. Se le tenía por un hombre de 'sangre de horchata', sin fuste ni tirón electoral. Al final, dio la sorpresa. De haberse mostrado antes algo más firme, quien fuera número dos de Cristina Cifuentes quizás hubiera podido optar a la candidatura que fue a recaer en Isabel Díaz Ayuso.

Va a haber una 'limpia' notable en las actuales filas del grupo europeo del PP, tal y como informó Vozpópuli. Íñigo López Istúriz parece ser de los pocos que tiene asegurada su continuidad. Es el gran experto en el entramado europeo, importante agenda, fieles contractos y destreza en la negociación. Un panorama en el que se adivinen enormes cambios y en el que, de momento, tan sólo consta que hay acumulación de aspirantes. Como el Metro en hora punta o como 'el camarote de los hermanos Marx'.