Un empresario eludió denunciar los amaños de López Viejo porque era "muy valorado" por Aguirre

El dueño de la empresa de comunicación Over Marketing, Daniel Horacio Mercado, una de las implicadas en la presunta financiación ilegal del PP madrileño, explicó a la Policía en una declaración que no alertó a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid de los amaños del exconsejero Alberto López Viejo. No lo hizo, según dijo, porque "le constaba que era una persona muy valorada y querida por Aguirre", según consta en la transcripción de su testimonio en el caso Palma Arena, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

En la declaración, Mercado explicó que todas las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que no eran por concurso público tenían que pasar "por las manos de Alberto López Viejo o de alguien de su equipo como Pedro Rodríguez Pendás", ambos condenados en Gürtel.

López Viejo fue condenado a 31 años y nueve meses de cárcel por su implicación en el caso Gürtel. En concreto, por cobrar comisiones del cabecilla de la trama, Francisco Correa. El empresario Daniel Horacio Mercado aseguró a la Policía que él había visto mermada su contratación en la Comunidad de Madrid porque, según le dijo el propio López Viejo, "Correa no quería que Over Marketing siguiera trabajando para la Comunidad de Madrid".

En este sentido, explicó que en 2008 se encontró casualmente en el centro de Madrid con Correa, con el que mantuvo una breve charla sobre temas laborales. En esa conversación, añadió, el cabecilla de la Gürtel le amenazó "con que le pasaría algo a su integridad física si seguía intentando trabajar con los organismos públicos de comunidades gobernadas por el Partido Popular", por lo que "sintió miedo".

"Que lo amañara"

Mercado fue incluso un poco más allá y apuntó que López Viejo era el que asignaba cada adjudicación negociada y sin publicidad: "Le decía al órgano contratante que lo amañara como creyera conveniente". Y esto, según el empresario, fue lo que ocurrió en dos campañas, una sobre riesgos laborales y la otra sobre Comunicación Institucional para la Consejería de Empleo y Mujer.

Preguntado por los agentes sobre si López Viejo pretendía cobrar alguna comisión, Mercado dijo que suponía que sí, al mismo tiempo que explicó que siempre tuvo la percepción de que de Correa y otros cobraban mordidas, porque siempre se les veía juntos y siempre las mismas empresas hacían los trabajos. "El declarante nunca acudió a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid a exponer la situación, porque le constaba que Alberto [López Viejo] era una persona muy valorada y querida por Esperanza Aguirre", indican por escrito los agentes tras escuchar a Mercado.

Al mostrarle una decena de facturas de la Comunidad de Madrid, en concreto de las empresas Iniciativas de Prensa y Peca Producciones a la Consejería de Empleo y Mujer, Mercado confesó que los conceptos de las facturas eran reales, aunque en realidad esas empresas no habían hecho esos trabajos de consultoría para el Gobierno madrileño, sino que los había hecho su empresa Over Marketing. Su firma era la que facturaba a esas dos empresas por trabajos de consultoría "también inexistentes".

Campañas de 2003 y 2007

Al ser interpelado sobre en qué se beneficiaban a título personal los cargos públicos del PP que le contrataban de forma irregular, Mercado rechazó haber pagado comisión alguna y que el beneficio que pudieran obtener podía ser que no le facturasen la totalidad de los costes de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007.

Además de estas campañas electorales, Over Marketing cubrió actos a los que acudieron líderes del PP por los que esta firma no cobró "absolutamente nada", según completó Mercado, que consideró que el beneficio lo obtuvo el Partido Popular.

Sin embargo, sí reconoció que había tenido "atenciones" con los titulares de las administraciones públicas de esas Comunidades y Consejerías; y que en el caso de Aguirre, la expresidenta devolvió el bolso de Loewe que le había regalado.