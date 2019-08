Las continuas transferencias de los Pujol complican la investigación contra la "familia-organización"

Andorra, Luxemburgo, Suiza... Los Pujol han utilizado la jurisdicción de estos paraísos fiscales para distintas "operaciones encaminadas a la ocultación y blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos", según ha constatado el juez a cargo de la investigación en la Audiencia Nacional. Son precisamente los múltiples movimientos de dinero realizados entre estos países los que han ralentizado la investigación contra la "familia-organización", acusados de haber sacado del país casi 300 millones de euros.

Esta misma semana se ha dado a conocer que las autoridades de Suiza desvelaron un fondo de inversión en el país helvético con 17,9 millones de euros de los Pujol; de dicha suma, ocho millones fueron transferidos a Luxemburgo, según adelantó El Mundo. De acuerdo a una información adelantada por la Agencia Efe, también se halló una segunda cuenta con un saldo de 10,4 millones, de los cuales 4,4 millones provenían de una cuenta previa abierta en Andorra.

La Justicia española ha logrado hacerse con este nuevo balance tras emitir una comisión rogatoria. Las dos cuentas desveladas en Suiza, sin embargo, fueron clausuradas hace casi 15 años y los fondos fueron transferidos a una entidad luxemburguesa.

Estos movimientos de dinero son los que han dificultado la instrucción que desde 2012 se realiza contra la familia Pujol por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil y organización criminal. Ahora, la Audiencia Nacional ha acordado el libramiento de una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Luxemburgo para que aporten la información de las cuentas bancarias a las que fue a parar el dinero hallado en Suiza.

Comisiones ilegales

Además del informe de las autoridades suizas, el juez De la Mata ha recibido de la sección de blanqueo de dinero de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Grupo 24 un informe policial -con fecha 30 de julio- sobre el origen corrupto del dinero de los Pujol, según consta en una providencia de 12 de agosto de 2019, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

En este informe, tal y como adelantó El Español, la policía judicial cuantifica en 290 millones de euros el beneficio obtenido por la "familia-organización". Según los agentes, el expresidente catalán y su linaje habrían obtenido comisiones ilegales "directamente asociadas a actos administrativos de resolución por instancias de esa comunidad autónoma que engloban toda su administración, desde las Consejerías de Gobierno a entes con personalidad jurídica propia vinculados, como puertos marítimos, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, etc.".

Ya lo advertía el juez instructor en una resolución del 17 de enero a la que tuvo acceso Vozpópuli, los diversos delitos cometidos por las redes de corrupción lideradas por Jordi Pujol Ferrusola y otros miembros de su familia obedecen a un "patrón de comportamiento sistemático y a una metodología sustancialmente uniforme".

En aquel auto, De la Mata concluía que la organización criminal recurría de forma sistemática "al tráfico de influencias y otras actividades corruptas"; y que el dinero de las mordidas "se parapetaba" en distintos países, como por ejemplo Panamá, México, Andorra o Argentina, "tras una frondosa estructura societaria". Y para esconder estas sumas, los Pujol contaban con la ayuda de "falsedades documentales que les daban cobertura".

Operaciones internacionales

Hasta el momento, el juez ha estimado en 48 millones de euros la suma ingresada por los Pujol en Andorra. Y ha determinado que de esa cifra la operación "cuantitativamente más importante" es la realizada por el propio Jordi Pujol Ferrusola el 27 de septiembre de 2002 desde una cuenta andorrana por 4,4 millones de euros a una cuenta suiza. Pero no serían los únicos destinos.

Hace una semana, Vozpópuli adelantó que la Agencia Tributaria había descubierto que el primogénito de la familia había movido 9,1 millones de euros entre empresas de México y Panamá. Una serie de "ingresos sin justificar" que tuvieron lugar entre los años 2006 y 2010 en la cuenta bancaria de la empresa panameña Claremont Comercial Corp, propiedad del exdirector de la televisión de Andorra Francesc Robert Ribes.

El mismo día que se publicó la información, el juez envió una nueva comisión rogatoria a Andorra para tener conocimiento de las cuentas bancarias del empresario, según adelantó El Mundo y pudo confirmar este diario.

"Patrimonio desmedido"

En el más reciente auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 José de la Mata ha considerado probado que los Pujol aprovecharon su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas".

Las pesquisas han permitido al magistrado concluir que las facturaciones millonarias realizadas a través de sociedades instrumentales del primogénito de los Pujol "no tienen justificación material alguna" y que el modus operandi "pone de relieve el principio de unidad de caja con el que funciona la familia".

Pese a las conclusiones del juez instructor, hasta que no culmine la persecución del dinero no se podrá finalizar la investigación y, por ende, emitir el auto de procesamiento para enviar a juicio los miembros de la "organización". Sin embargo, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a jueces y fiscales a finalizar las pesquisas en plazos concretos. Y el próximo vencimiento es el 23 de septiembre, que podría ser la fecha final de la instrucción si la Fiscalía no pide la prórroga de las pesquisas.