A más de 1.500 kilómetros del Tribunal Supremo, en Waterloo (Bélgica), el expresidente huido de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont envía señales de apoyo a sus excompañeros de gabinete. Lo hace vía Twitter. A veces incluye fotografías intervenidas con mensajes y otras veces adjunta algún vídeo. El ánimo, desde el primer día del juicio del 'procés', siempre es el mismo: de alabanza, de resistencia, de agradecimiento.

El jueves que empezaron los interrogatorios, Puigdemont envió un tuit al primero de los acusados en sentarse en el banquillo, su exvicepresidente Oriol Junqueras. Un mensaje que llegó mientras tenía lugar la polémica imagen que muestra a los líderes independentistas saludando al presidente catalán Quim Torra y a un Junqueras serio que ni siquiera le dirige la mirada.

"Ayer con los fiscales asistimos a un discurso de represión. Hoy con Junqueras asistimos a un discurso de grandeza política que deja en evidencia las premisas de los represores. Les guste o no, el mundo habla", escribió en su cuenta @KRLS.

En paralelo, Puigdemont intentó dar fuerza a su mensaje a través de una conferencia en Bruselas, que en principio estaba pensada para el Parlamento Europeo y terminó en un hotel de la ciudad.

Els #presidents@QuimTorraiPla i @KRLS Puigdemont faran aquesta tarda una conferència a Brussel·les titulada 'Catalonia and the trial on the referendum: a challenge for the EU'📍Tindrà lloc a les 18.30 hores a l’hotel Steigenberger. pic.twitter.com/5RXmoVcMYC