El Supremo concluye que Puigdemont tiene derecho a presentarse a las elecciones

El Tribunal Supremo, tras casi tres horas de deliberación, ha concluido que los políticos catalanes fugados, Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsati, tienen derecho a presentarse como candidatos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. No obstante, al no considerarse competente para ello, el alto tribunal traslada esta conclusión a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid para que tomen ellos la decisión de forma inmediata.

“En cuanto ciudadanos españoles, tienen derecho a presentarse”, dice el auto en el que los jueces del Tribunal Supremo resuelven las dudas que tenían los juzgados de Madrid y dicen que la situación de rebeldía de los tres fugados no es motivo suficiente para impedir su candidatura. Se basan en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La decisión se ha tomado de manera unánime por los magistrados de la sección cuarta de la sala tercera del Tribunal Supremo, y urgen a los jueces a resolver la cuestión de manera inmediata. En el auto, recogido por Vozpópuli, los jueces asumen que los tres políticos fugados, "como ciudadanos españoles", tienen derecho a presentarse a las elecciones europeas.

Los jueces, para devolver la causa a los juzgados madrileños, se basan en el artículo 49 de la LOREG, que establece que son los juzgados de lo contencioso administrativo los que tienen que dirimir los recursos presentados por "cualquier candidato excluido y los representantes de las candidaturas proclamadas o cuya proclamación hubiera sido denegada".

Los jueces han estado reunidos desde las 12 horas de este domingo para deliberar. Entre ellos no estaban los magistrados Segundo Menéndez ni Antonio Fonseca-Herrero al formar parte de la Junta Electoral Central. Este sábado, los Juzgados de Madrid delegaron en el alto tribunal la decisión de esta candidatura.

El viernes, la Fiscalía se mostró a favor de que Puigdemont, Comín y Ponsatí pudieran ser candidatos en las elecciones europeas en contra de la opinión de la JEC, que atendió un recurso del PP y Ciudadanos alegando que los tres candidatos están procesados en rebeldía en la causa del proceso independentista.

Recursos de la Junta Electoral

Contra esta postura de la JEC, la candidatura de Puigdemont, Lliures per Europa (JUNTS), había presentado recursos ante diversas estancias, uno de ellos ante el Juzgado Contencioso número 2 de Madrid. La JEC argumentaba que los tres huidos no podrían ejercer el derecho al voto al encontrarse fugados y no haberse incorporado al censo de residentes en el extranjero. Pero para la Fiscalía este argumento "especulativo", no se ajusta a derecho y vulnera el derecho de sufragio.

"No hay ninguna norma jurídica vigente que impida que puedan efectivamente (intentar) votar en la mesa electoral que les asigna el censo, sin perjuicio, como es natural, de que al intentar hacerlo y antes de conseguirlo son detenidos como consecuencia de su situación judicial en rebeldía", dice el escrito emitido por la sección Contencioso-Administrativo de la Fiscalía de Madrid. Según confirman a Vozpópuli fuentes del Ministerio Público, esta posición contó con el conocimiento y el aval de la fiscal general del Estado María José Segarra.

Añade la Fiscalía que según el criterio de la JEC "obligaría a comprobar la situación procesal penal de todos los votantes censados antes de ejercer efectivamente el derecho al voto" y dice que la ley solo excluye a aquellos están condenados en firme. Se remite por tanto a la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual se debe aplicar la interpretación más favorable al derecho de sufragio. Cita como ejemplo que algunas de las personas enjuiciadas por el procés sí se han podido presentar a las elecciones sin que la JEC haya presentado oposición.

Puigdemont debe volver a España

En cualquier caso, Puigdemont tendría que volver a España para acatar primero la Constitución española ante la Junta Electoral Central, con sede en el Congreso, para recibir después el acta de eurodiputado -si finalmente gana un escaño en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo-, lo que podría implicar su detención antes de gozar de la inmunidad parlamentaria que asiste a los eurodiputados.

Así se establece en el artículo 224.2 de la LOREG, donde se señala que "en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central".