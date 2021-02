Puigdemont equipara a los 'Jordis' con Navalny ante el viaje de Borrell a Rusia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no solo está centrado en la campaña electoral catalana sino que prosigue con sus labores de "denunciar las vulneraciones del Estado español" en su condición de diputado del Parlamento Europeo.

Este miércoles, junto a los también europarlamentarios Clara Ponsatí y Antoni Comín, presentaron una serie de preguntas ante la Comisión Europeacon exigencia de respuesta en las que preguntan si ven importante la opinión de Amnistía Internacional sobre Alexéi Navalny. Recuerda también que es parecida a la valoración que esta organización emitió sobre Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Puigdemont ha aprovechado el viaje a Rusia del alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien estará en Moscú hasta el próximo 6 de febrero, para intentar desacreditarlo, apuntan las fuentes consultadas.

Una de las preguntas, avanzadas por la ACN, cuestionaba la "credibilidad" de Borrell por pedir la libertad del líder opositor ruso en base a los informes de la ONU y Amnistía Internacional, pero que obvie las opiniones de estas mismas organizaciones en el caso "de un Estado miembro", en relación a España.

De acuerdo con los tres eurodiputados nacionalistas, este doble rasero puede "debilitar la credibilidad"del jefe de la diplomacia europea. No obstante, no es la primera vez que Puigdemont, Ponsatí y Comín lanzan un órdago contra Borrell por su posición contraria a la independencia de Cataluña como ex anterior ministro de Asuntos Exteriores. Puigdemont ya le afeó el pasado enero que criticara la "politización de la justicia" en Rusia, pero callara en España.

Your are right: the politicization of the judiciary is unacceptable... everywhere. Do you remember the two reports of the UN Working Group on the Arbitrary Detention of Catalan Political Prisoners? They call for the immediate release of all of them... but Spain still ignores it. https://t.co/IgN6cI6uUa