Puigdemont aplaude el escrito de la Fiscalía sobre Junqueras y reclamará inmunidad

Carles Puigdemont celebra por primera una decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Concretamente, el escrito enviado a los jueces de la Sala Segunda en el que se opone a la petición de Oriol Junqueras para recoger el acta de eurodiputado el próximo lunes 17 en el Congreso de los Diputados.

Gonzalo Boye, uno de los abogados del expresidente catalán, señaló a Vozpópuli que los fiscales del Supremo vienen a darles la razón cuando esgrimen que la condición de eurodiputado otorga inmunidad ante la Justicia y adelantó a este medio que incorporarán dicho escrito a su estrategia judicial para que Puigdemont acceda a su escaño en Estrasburgo el 2 de julio, día en el que se constituye formalmente el Parlamento Europeo.

"La Fiscalía, en el fondo, viene a decir lo que nosotros hemos dicho siempre, que había inmunidad en el momento en el que era elegido", subrayó Boyé, quien se mostró "contento" con el contenido del escrito de la acusación porque le está pidiendo a los jueces del Supremo "que no le reconozca (a Junqueras) la inmunidad que el propio fiscal reconoce que tiene" el líder de ERC en prisión preventiva.

Ya lo teníamos claro en diciembre y lo anunciamos en marzo, que es muy distinto a que nos lo hayamos guardado en la manga hasta ese momento"

"Nosotros no habíamos improvisado" en la posición que esgrime Puigdemont de que tendría inmunidad por el simple hecho de haber sido elegido eurodiputado en las urnas del pasado 26-M, advirtió su abogado a colación.

"Ya lo teníamos claro en diciembre y lo anunciamos en marzo, que es muy distinto a que nos lo hayamos guardado en la manga hasta ese momento. Al final, el fiscal llega a la misma conclusión que nosotros, salvo que no quiere aceptar lo que dice". Es decir, que Junqueras no debe salir de prisión para no beneficiarse de las ventajas de la inmunidad. "Pero eso es otra cosa", apuntó el abogado de líder de JxCat.

Madrid o Waterloo

Preguntado si el expresidente catalán vendrá a Madrid el lunes 17 para intentar recoger el acta de eurodiputado, tal y como indicó en el pasado, su abogado subrayó que no hay una decisión tomada sobre si finalmente se quedará en Waterloo ese día, pero en el caso de que no regrese a España, su escaño quedará "en suspenso" y nadie podrá ocuparlo en virtud del artículo 224 de la ley electoral española.

Dicho artículo indica en su segundo punto que en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central y que transcurrido dicho plazo, la JEC "declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento".

"El 224 dice que le suspenderán sus derechos hasta que cumplan con esos requisitos", avisó Boye, quien ve tres opciones para que ello ocurra: "Que el Parlamento Europeo se lo reconozca, que el Tribunal de Justicia de la UE haga lo propio o que el Supremo se baje del burro". Sobre lo segundo, tampoco quiso aventurar si Puigdemont solicitará amparo al TJUE ante la obligación de ir a Madrid a recoger su acta que le acredite como diputado de la Eurocámara.

Asimismo, el abogado de Puigdemont ve un problema aún peor para España y es que el Parlamento Europeo no se pueda constituir el 2 de julio si no están los 751 eurodiputados presentes en Estrasburgo, tal y como exige el reglamento de la Eurocámara. "España puede causar un perjuicio tremendo a las instituciones europeas. Nosotros ya lo dijimos en su día, pero nadie nos hace caso porque nos toman por iluminados", se quejó.

Fuentes del Parlamento Europeo advirtieron, sin embargo, que esta institución comunitaria sólo tendrá en cuenta los nombres que aparezcan en el escrito que le envíe la JCE tras el acto protocolario del lunes en la Cámara baja, si bien reconocen que se trata de un caso sin precedentes en la historia de la Eurocámara y que el TJUE podría tener la última palabra.

Los argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía del Supremo se opuso a que Junqueras salga de la prisión a recoger su acta de eurodiputado por riesgo de producirse “interferencias absolutamente irrazonables” en el juicio del procés que ayer quedó visto para sentencia.

El hecho de recoger el acta de eurodiputado facilita a Junqueras la posibilidad de forzar al Tribunal Supremo a tener que solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo. Eso impediría actuar penalmente contra el dirigente independentista mientras no haya respuesta de las autoridades parlamentarias europeas y retrasaría la lectura de la sentencia en el mejor de los casos.

Para más inri, la Abogacía del Estado chocó de nuevo con con la postura de la Fiscalía al mostrarse a favor de dejar salir a Junqueras, tal y como ocurrió cuando se convirtió en diputado nacional. A juicio de este órgano que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia, eso es algo que el Tribunal Supremo debe solicitar que se resuelva en la JEC.

El derecho español

"Corresponderá a la Junta Electoral Central y no al Parlamento Europeo, la competencia para valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Derecho interno que pueden afectar a los candidatos electos. Y, singularemente, los efectos que por ministerio de la Ley resultan del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", apuntó la Abogacía.

Sobre la inmunidad a la que apelaría Junqueras ante la Eurocámara, la Abogacía dijo que "vendrá determinada por la extensión que le reconoce el derecho español". Así, citó la interpretación que el Tribunal Supremo hizo en un auto del pasado mayo en el que rechazaba pedir al Congreso la autorización para seguir con el juicio a los líderes independentistas.

Para ello, se basó en una interpretación del artículo 71 de la Constitución, según la cual, el suplicatorio es necesario para operar "en las fases procesales anteriores a la de juicio oral". Sea como fuere, los jueces del Supremo tendrá que decidir entre hoy y mañana viernes si autorizan a Junqueras a salir de nuevo de prisión.