Puigdemont tiende la mano a Arrimadas en su viaje a Waterloo: "¿Y si hablamos?"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha ofrecido a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, verse para hablar aprovechando que ella ha convocado el domingo un acto en Waterloo (Bélgica), donde reside el líder independentista.

"Hagámoslo sencillo: ¿Y si habláramos como dos personas que representamos a ciudadanos de Cataluña y tenemos opiniones diferentes?", ha expuesto este viernes en un apunte en Twitter, tras conocerse las intenciones de Arrimadas de ir a Bélgica.

I com m'ho vol dir, per telepatia, per megafonia? Mira que ja és ben rar això de fer 1.300 Km per anar a un lloc "que no existeix" per dir-li que "no existeix"... Fem-ho senzill: i si parléssim com dues persones que representem ciutadans de Catalunya i tenim opinions diferents? https://t.co/2Mii4NBDba