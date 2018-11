Tardà, a Rivera: "Cada vez que nos llame golpistas, le llamaremos fascista"

El dirigente de ERC, Joan Tardà, ha tachado de "fascista" al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por llamar "golpistas" a los presos del procés. El insulto, repetido en reiteradas ocasiones, se ha producido durante el debate de la moción presentada por la formación naranja para instar al Gobierno de Sánchez a no indultar a aquellos líderes separatistas que acaben siendo condenados por los tribunales por su papel en el proceso independentista. "En nombre de los miles de militantes republicanos fusilados y torturados por golpistas... Cada vez que nos llame golpistas, le llamaremos fascista", ha advertido un acalorado Tardà.

Si bien cree que Rivera es un fascista, ha precisado que sus votantes no lo son y piensa que tampoco la mayor parte de los diputados de Ciudadanos. Con un tono muy duro, que le ha pedido "rebajar" el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, el portavoz de ERC ha explicado que hasta ahora "ha intentado no cruzar el Rubicón", pero que ya no podía aguantar más y que, "con mucha tristeza", se lo ha tenido que llamar.

Previamente, Rivera había subido a la Tribuna para defender la moción de su partido, que ha terminado estrellándose en el Congreso de los Diputados con 176 votos en contra, incluidos los del Grupo Parlamentario Socialista, que ha dado "un no como una casa". "Si llegamos al Gobierno y hay una condena a separatistas golpistas respetaremos las sentencias judiciales", ha garantizado el líder de Ciudadanos después de advertir que si el PSOE votaba en contra de su moción "no podría volver a mirarse en el espejo de la democracia".

La propuesta partía de la "posible inejecución de las sentencias" que su formación contempla en caso de que los políticos catalanes fueran condenados, debido a "declaraciones de dirigentes políticos, especialmente del PSC" entre los que cita a su secretario general, Miquel Iceta, y a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, "que se han mostrado favorables a la atenuación de las medidas cautelares e incluso de la concesión de futuros indultos".

¿Hubieran indultado a Tejero? ¿Sí o no? Nosotros nunca. Si se les condena, se cumple la sentencia", ha preguntado Rivera

Además, Rivera ha señalado que "alguien" que piensa que se puede indultar a quienes quieren cargarse la democracia no puede ser presidente del Gobierno". ¿Hubieran indultado a Tejero? ¿Sí o no? Nosotros nunca. Si se les condena, se cumple la sentencia", ha insistido. "Es la diferencia entre un estadista como Calvo Sotelo y un oportunista como Sánchez", ha comparado.

Desde el PSOE han señalado que la iniciativa promovida por Rivera es "extemporánea", dado que se está trabajando en la comisión de Justicia para reformar la Ley de Indultos y allí tanto Ciudadanos como PP han presentado enmiendas para que no puedan concederse a condenados por rebelión y sedición. "Ellos quieren hablar a futuro, de lo que puede pasar o no y tenemos que ser serios con lo que hay planteado", ha señalado.

Desde el PNV, el diputado Mikel Legarda ha defendido que su formación vota en contra de la moción porque se trata de un "ejercicio de ficción" porque dan por sentado "unos hechos que ni siquiera se ha producido para desgastar al gobierno". Para Legarda, en Cataluña no se ha producido un "golpe de Estado", sino una crisis institucional. "Los indultos son un instrumento de la política criminal que se encuentran en todas las Constituciones", ha señalado.